VELO (VELO) realiojo laiko kaina yra $ 0.014669. Per pastarąsias 24 valandas VELO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.014183 iki aukščiausios $ 0.015201 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VELO kaina yra $ 2.06620174, o žemiausia – $ 0.001029260893382974.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VELO per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – -2.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
VELO (VELO) rinkos informacija
No.180
$ 257.64M
$ 257.64M$ 257.64M
$ 246.54K
$ 246.54K$ 246.54K
$ 352.06M
$ 352.06M$ 352.06M
17.56B
17.56B 17.56B
24,000,000,000
24,000,000,000 24,000,000,000
23,999,804,349
23,999,804,349 23,999,804,349
73.18%
ETH
Dabartinė VELO rinkos kapitalizacija yra $ 257.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 246.54K. VELO apyvartoje yra 17.56B vienetų, o bendras kiekis siekia 23999804349. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 352.06M
VELO (VELO) kainos istorija USD
Stebėkite VELO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00030395
-2.03%
30 dienų
$ -0.001747
-10.65%
60 dienų
$ -0.000533
-3.51%
90 dienų
$ +0.001809
+14.06%
VELO kainos pokytis šiandien
Šiandien VELO užfiksuotas $ -0.00030395 (-2.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
VELO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001747 (-10.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
VELO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VELO rodiklis pasikeitė $ -0.000533 (-3.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
VELO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001809 (+14.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VELO (VELO) pokyčius?
VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications.
VELO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VELO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VELO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
VELO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos VELO (VELO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VELO (VELO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VELO prognozes.
Supratimas apie VELO (VELO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VELOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti VELO (VELO)
Ieškote, kaip nusipirkti VELO? Viskas paprasta ir patogu! VELO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.