VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications.

ReitingasNo.186

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.11%

Cirkuliuojantis kiekis17,563,876,115

Maksimali pasiūla24,000,000,000

Bendra pasiūla23,999,804,349

Cirkuliacijos norma0.7318%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas2.06620174,2021-03-08

Mažiausia kaina0.001029260893382974,2022-12-18

Vieša blokų grandinėETH

