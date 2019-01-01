VELO (VELO) Tokenomika

VELO (VELO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieVELO (VELO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

VELO (VELO) Informacija

VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications.

Oficiali svetainė:
https://velo.org/
Baltoji knyga:
https://velo.org/doc/Velo_Whitepaper_EN.pdf
Blokų naršyklė:
https://stellar.expert/explorer/public/search?term=GDM4RQUQQUVSKQA7S6EM7XBZP3FCGH4Q7CL6TABQ7B2BEJ5ERARM2M5M

VELO (VELO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius VELO (VELO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 285.87M
$ 285.87M$ 285.87M
Bendra pasiūla:
$ 24.00B
$ 24.00B$ 24.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 17.56B
$ 17.56B$ 17.56B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 390.62M
$ 390.62M$ 390.62M
Visų laikų rekordas:
$ 2.0796
$ 2.0796$ 2.0796
Visų laikų minimumas:
$ 0.001029260893382974
$ 0.001029260893382974$ 0.001029260893382974
Dabartinė kaina:
$ 0.016276
$ 0.016276$ 0.016276

VELO (VELO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti VELO (VELO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų VELO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek VELO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate VELO tokenomiką, galite peržiūrėti VELO tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti VELO

Norite įtraukti VELO (VELO) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius VELO pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

VELO (VELO) Kainų istorija

VELO kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

VELO kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda VELO? Mūsų VELO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

