VANA

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

VardasVANA

ReitingasNo.297

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)155.68%

Cirkuliuojantis kiekis30,084,000

Maksimali pasiūla120,000,000

Bendra pasiūla112,641,600

Cirkuliacijos norma0.2507%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas35.53172241495424,2024-12-17

Mažiausia kaina3.7412727319769483,2025-09-04

Vieša blokų grandinėVANA

MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin" BTC, „Ethereum" ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
Loading...