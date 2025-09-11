Immortal Rising 2 (IMT) realiojo laiko kaina yra $ 0.004544. Per pastarąsias 24 valandas IMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004521 iki aukščiausios $ 0.004596 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IMT kaina yra $ 0.016477465242599076, o žemiausia – $ 0.002325794475909858.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IMT per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – -0.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Immortal Rising 2 (IMT) rinkos informacija
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 53.17K
$ 53.17K$ 53.17K
$ 4.54M
$ 4.54M$ 4.54M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Immortal Rising 2 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.17K. IMT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.54M
Immortal Rising 2 (IMT) kainos istorija USD
Stebėkite Immortal Rising 2 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001691
-0.37%
30 dienų
$ +0.000221
+5.11%
60 dienų
$ -0.000647
-12.47%
90 dienų
$ -0.002163
-32.25%
Immortal Rising 2 kainos pokytis šiandien
Šiandien IMT užfiksuotas $ -0.00001691 (-0.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Immortal Rising 2 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000221 (+5.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Immortal Rising 2 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IMT rodiklis pasikeitė $ -0.000647 (-12.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Immortal Rising 2 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002163 (-32.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Immortal Rising 2 (IMT) pokyčius?
Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.
Immortal Rising 2 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Immortal Rising 2 (IMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Immortal Rising 2 (IMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Immortal Rising 2 prognozes.
Supratimas apie Immortal Rising 2 (IMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
