Immortal Rising 2 logotipas

Immortal Rising 2 kaina(IMT)

1 IMT į USD – tiesioginė kaina:

-0.37%1D
USD
Immortal Rising 2 (IMT) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:16:53(UTC+8)

Immortal Rising 2 (IMT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.44%

-0.37%

-6.49%

-6.49%

Immortal Rising 2 (IMT) realiojo laiko kaina yra $ 0.004544. Per pastarąsias 24 valandas IMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004521 iki aukščiausios $ 0.004596 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IMT kaina yra $ 0.016477465242599076, o žemiausia – $ 0.002325794475909858.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IMT per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – -0.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Immortal Rising 2 (IMT) rinkos informacija

No.4337

0.00%

ETH

Dabartinė Immortal Rising 2 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.17K. IMT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.54M

Immortal Rising 2 (IMT) kainos istorija USD

Stebėkite Immortal Rising 2 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001691-0.37%
30 dienų$ +0.000221+5.11%
60 dienų$ -0.000647-12.47%
90 dienų$ -0.002163-32.25%
Immortal Rising 2 kainos pokytis šiandien

Šiandien IMT užfiksuotas $ -0.00001691 (-0.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Immortal Rising 2 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000221 (+5.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Immortal Rising 2 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IMT rodiklis pasikeitė $ -0.000647 (-12.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Immortal Rising 2 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002163 (-32.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Immortal Rising 2 (IMT) pokyčius?

Peržiūrėkite Immortal Rising 2 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.

Immortal Rising 2 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Immortal Rising 2 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IMTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Immortal Rising 2 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Immortal Rising 2, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Immortal Rising 2 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Immortal Rising 2 (IMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Immortal Rising 2 (IMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Immortal Rising 2 prognozes.

Peržiūrėkite Immortal Rising 2 kainos prognozę dabar!

Immortal Rising 2 (IMT) Tokenomika

Supratimas apie Immortal Rising 2 (IMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Immortal Rising 2 (IMT)

Ieškote, kaip nusipirkti Immortal Rising 2? Viskas paprasta ir patogu! Immortal Rising 2 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IMT į vietos valiutas

1 Immortal Rising 2(IMT) į VND
119.57536
1 Immortal Rising 2(IMT) į AUD
A$0.00686144
1 Immortal Rising 2(IMT) į GBP
0.00331712
1 Immortal Rising 2(IMT) į EUR
0.0038624
1 Immortal Rising 2(IMT) į USD
$0.004544
1 Immortal Rising 2(IMT) į MYR
RM0.01917568
1 Immortal Rising 2(IMT) į TRY
0.18757632
1 Immortal Rising 2(IMT) į JPY
¥0.667968
1 Immortal Rising 2(IMT) į ARS
ARS$6.472928
1 Immortal Rising 2(IMT) į RUB
0.383968
1 Immortal Rising 2(IMT) į INR
0.40091712
1 Immortal Rising 2(IMT) į IDR
Rp74.49179136
1 Immortal Rising 2(IMT) į KRW
6.31988608
1 Immortal Rising 2(IMT) į PHP
0.260144
1 Immortal Rising 2(IMT) į EGP
￡E.0.21870272
1 Immortal Rising 2(IMT) į BRL
R$0.0245376
1 Immortal Rising 2(IMT) į CAD
C$0.00627072
1 Immortal Rising 2(IMT) į BDT
0.5534592
1 Immortal Rising 2(IMT) į NGN
6.85366976
1 Immortal Rising 2(IMT) į COP
$17.81956864
1 Immortal Rising 2(IMT) į ZAR
R.0.07956544
1 Immortal Rising 2(IMT) į UAH
0.18757632
1 Immortal Rising 2(IMT) į VES
Bs0.708864
1 Immortal Rising 2(IMT) į CLP
$4.366784
1 Immortal Rising 2(IMT) į PKR
Rs1.29054144
1 Immortal Rising 2(IMT) į KZT
2.44957952
1 Immortal Rising 2(IMT) į THB
฿0.14459008
1 Immortal Rising 2(IMT) į TWD
NT$0.13786496
1 Immortal Rising 2(IMT) į AED
د.إ0.01667648
1 Immortal Rising 2(IMT) į CHF
Fr0.00358976
1 Immortal Rising 2(IMT) į HKD
HK$0.03535232
1 Immortal Rising 2(IMT) į AMD
֏1.73630784
1 Immortal Rising 2(IMT) į MAD
.د.م0.04103232
1 Immortal Rising 2(IMT) į MXN
$0.0845184
1 Immortal Rising 2(IMT) į SAR
ريال0.01704
1 Immortal Rising 2(IMT) į PLN
0.01654016
1 Immortal Rising 2(IMT) į RON
лв0.01972096
1 Immortal Rising 2(IMT) į SEK
kr0.04253184
1 Immortal Rising 2(IMT) į BGN
лв0.00758848
1 Immortal Rising 2(IMT) į HUF
Ft1.52841984
1 Immortal Rising 2(IMT) į CZK
0.09483328
1 Immortal Rising 2(IMT) į KWD
د.ك0.00138592
1 Immortal Rising 2(IMT) į ILS
0.01513152
1 Immortal Rising 2(IMT) į AOA
Kz4.14217408
1 Immortal Rising 2(IMT) į BHD
.د.ب0.001713088
1 Immortal Rising 2(IMT) į BMD
$0.004544
1 Immortal Rising 2(IMT) į DKK
kr0.02899072
1 Immortal Rising 2(IMT) į HNL
L0.11909824
1 Immortal Rising 2(IMT) į MUR
0.20702464
1 Immortal Rising 2(IMT) į NAD
$0.07988352
1 Immortal Rising 2(IMT) į NOK
kr0.04516736
1 Immortal Rising 2(IMT) į NZD
$0.00763392
1 Immortal Rising 2(IMT) į PAB
B/.0.004544
1 Immortal Rising 2(IMT) į PGK
K0.01926656
1 Immortal Rising 2(IMT) į QAR
ر.ق0.01654016
1 Immortal Rising 2(IMT) į RSD
дин.0.45535424

Immortal Rising 2 išteklius

Išsamesnei Immortal Rising 2 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Immortal Rising 2 svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Immortal Rising 2

Kiek Immortal Rising 2(IMT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IMT kaina USD valiuta yra 0.004544USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IMT į USD kaina?
Dabartinė IMT kaina USD valiuta yra $ 0.004544. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Immortal Rising 2 rinkos kapitalizacija?
IMT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IMT apyvartoje?
IMT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IMT kaina?
IMT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.016477465242599076USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IMT kaina?
IMT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002325794475909858USD.
Kokia yra IMT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IMT yra $ 53.17KUSD.
Ar IMT kaina šiais metais kils?
IMT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IMT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:16:53(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

