VaderAI by Virtuals logotipas

VaderAI by Virtuals kaina(VADER)

1 VADER į USD – tiesioginė kaina:

$0.008453
$0.008453$0.008453
-3.18%1D
USD
VaderAI by Virtuals (VADER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:39:40(UTC+8)

VaderAI by Virtuals (VADER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.008055
$ 0.008055$ 0.008055
24 val. žemiausia
$ 0.009504
$ 0.009504$ 0.009504
24 val. aukščiausia

$ 0.008055
$ 0.008055$ 0.008055

$ 0.009504
$ 0.009504$ 0.009504

$ 0.15849019150828353
$ 0.15849019150828353$ 0.15849019150828353

$ 0.000060938884925464
$ 0.000060938884925464$ 0.000060938884925464

-0.04%

-3.18%

+12.40%

+12.40%

VaderAI by Virtuals (VADER) realiojo laiko kaina yra $ 0.008453. Per pastarąsias 24 valandas VADER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008055 iki aukščiausios $ 0.009504 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VADER kaina yra $ 0.15849019150828353, o žemiausia – $ 0.000060938884925464.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VADER per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -3.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VaderAI by Virtuals (VADER) rinkos informacija

No.1229

$ 8.43M
$ 8.43M$ 8.43M

$ 56.94K
$ 56.94K$ 56.94K

$ 8.45M
$ 8.45M$ 8.45M

996.74M
996.74M 996.74M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

996,739,513
996,739,513 996,739,513

99.67%

BASE

Dabartinė VaderAI by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 8.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.94K. VADER apyvartoje yra 996.74M vienetų, o bendras kiekis siekia 996739513. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.45M

VaderAI by Virtuals (VADER) kainos istorija USD

Stebėkite VaderAI by Virtuals kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00027763-3.18%
30 dienų$ -0.010144-54.55%
60 dienų$ -0.021672-71.95%
90 dienų$ -0.041346-83.03%
VaderAI by Virtuals kainos pokytis šiandien

Šiandien VADER užfiksuotas $ -0.00027763 (-3.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

VaderAI by Virtuals 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.010144 (-54.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

VaderAI by Virtuals 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VADER rodiklis pasikeitė $ -0.021672 (-71.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

VaderAI by Virtuals 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.041346 (-83.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VaderAI by Virtuals (VADER) pokyčius?

Peržiūrėkite VaderAI by Virtuals kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra VaderAI by Virtuals (VADER)

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

VaderAI by Virtuals galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VaderAI by Virtuals investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VADERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie VaderAI by Virtuals mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VaderAI by Virtuals, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

VaderAI by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VaderAI by Virtuals (VADER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VaderAI by Virtuals (VADER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VaderAI by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite VaderAI by Virtuals kainos prognozę dabar!

VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomika

Supratimas apie VaderAI by Virtuals (VADER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VADERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti VaderAI by Virtuals (VADER)

Ieškote, kaip nusipirkti VaderAI by Virtuals? Viskas paprasta ir patogu! VaderAI by Virtuals lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VADER į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VaderAI by Virtuals

Kiek VaderAI by Virtuals(VADER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VADER kaina USD valiuta yra 0.008453USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VADER į USD kaina?
Dabartinė VADER kaina USD valiuta yra $ 0.008453. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VaderAI by Virtuals rinkos kapitalizacija?
VADER rinkos kapitalizacija yra $ 8.43MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VADER apyvartoje?
VADER apyvartoje yra 996.74MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VADER kaina?
VADER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.15849019150828353USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VADER kaina?
VADER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000060938884925464USD.
Kokia yra VADER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VADER yra $ 56.94KUSD.
Ar VADER kaina šiais metais kils?
VADER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VADER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:39:40(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

