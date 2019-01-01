VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieVaderAI by Virtuals (VADER), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
VaderAI by Virtuals (VADER) Informacija

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

Oficiali svetainė:
https://app.virtuals.io/virtuals/896
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870

VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius VaderAI by Virtuals (VADER) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 9.94M
Bendra pasiūla:
$ 996.74M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 996.74M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 9.97M
Visų laikų rekordas:
$ 0.168
Visų laikų minimumas:
$ 0.000060938884925464
Dabartinė kaina:
$ 0.009971
VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti VaderAI by Virtuals (VADER) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų VADER tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek VADER tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate VADER tokenomiką, galite peržiūrėti VADER tokeno kainą realiuoju laiku!

