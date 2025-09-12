VaderAI by Virtuals (VADER) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite VaderAI by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VADER augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte VaderAI by Virtuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

VaderAI by Virtuals kainos prognozė
$0.008847
$0.008847$0.008847
+5.66%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:25:25(UTC+8)

VaderAI by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

VaderAI by Virtuals (VADER) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, VaderAI by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008847 prekybos kainą 2025 m.

VaderAI by Virtuals (VADER) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, VaderAI by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009289 prekybos kainą 2026 m.

VaderAI by Virtuals (VADER) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VADER ateities kaina yra $ 0.009753 su 10.25% augimo norma.

VaderAI by Virtuals (VADER) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VADER ateities kaina yra $ 0.010241 su 15.76% augimo norma.

VaderAI by Virtuals (VADER) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VADER 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.010753, o augimo norma – 21.55%.

VaderAI by Virtuals (VADER) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VADER 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.011291, o augimo norma – 27.63%.

VaderAI by Virtuals (VADER) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. VaderAI by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.018392 prekybos kainą.

VaderAI by Virtuals (VADER) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. VaderAI by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.029959 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008847
    0.00%
  • 2026
    $ 0.009289
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009753
    10.25%
  • 2028
    $ 0.010241
    15.76%
  • 2029
    $ 0.010753
    21.55%
  • 2030
    $ 0.011291
    27.63%
  • 2031
    $ 0.011855
    34.01%
  • 2032
    $ 0.012448
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.013071
    47.75%
  • 2034
    $ 0.013724
    55.13%
  • 2035
    $ 0.014410
    62.89%
  • 2036
    $ 0.015131
    71.03%
  • 2037
    $ 0.015887
    79.59%
  • 2038
    $ 0.016682
    88.56%
  • 2039
    $ 0.017516
    97.99%
  • 2040
    $ 0.018392
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės VaderAI by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.008847
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.008848
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008855
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.008883
    0.41%
VaderAI by Virtuals (VADER) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma VADER kaina yra $0.008847. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

VaderAI by Virtuals (VADER) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė VADER, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008848. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

VaderAI by Virtuals (VADER) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VADER, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008855. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

VaderAI by Virtuals (VADER) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VADER kaina yra $0.008883. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė VaderAI by Virtuals kainų statistika

$ 0.008847
$ 0.008847$ 0.008847

+5.66%

$ 8.82M
$ 8.82M$ 8.82M

996.74M
996.74M 996.74M

$ 64.33K
$ 64.33K$ 64.33K

--

Naujausia VADER kaina yra $ 0.008847. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.66%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 64.33K.
Be to, VADER turi 996.74M apyvartą ir $ 8.82M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti VaderAI by Virtuals (VADER)

Bandote įsigyti VADER? Dabar galite VADER įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti VaderAI by Virtuals ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti VADER dabar

VaderAI by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje VaderAI by Virtuals, dabartinė VaderAI by Virtuals kaina yra 0.008847USD. Apyvartinė VaderAI by Virtuals (VADER) pasiūla yra 0.00 VADER, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8.82M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.06%
    $ 0.000488
    $ 0.010419
    $ 0.008149
  • 7 dienos
    -0.10%
    $ -0.001039
    $ 0.010419
    $ 0.007496
  • 30 dienų
    -0.56%
    $ -0.011397
    $ 0.025029
    $ 0.007005
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas VaderAI by Virtuals kaina pasikeitė $0.000488, atspindinti 0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas VaderAI by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.010419 ir žemiausia $0.007496. Kainos pokytis buvo -0.10%. Ši naujausia tendencija parodo VADER potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį VaderAI by Virtuals įvyko -0.56%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.011397 vertę. Tai rodo, kad VADER artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą VaderAI by Virtuals kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą VADER kainų istoriją

Kaip veikia VaderAI by Virtuals (VADER) kainų prognozės modulis?

VaderAI by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VADER kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius VaderAI by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VADER būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti VaderAI by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VADER ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VADER pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą VaderAI by Virtuals potencialą.

Kodėl VADER kainų prognozė yra svarbi?

VADER kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VADER dabar?
Pagal jūsų prognozes, VADER pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VADER kainų prognozė?
Remiantis VaderAI by Virtuals (VADER) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VADER kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VADER 2026 m.?
1 vieneto VaderAI by Virtuals (VADER) kaina šiandien yra $0.008847. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VADER padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VADER kaina 2027 m.?
VaderAI by Virtuals (VADER) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VADER kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VADER kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VaderAI by Virtuals (VADER) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VADER kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VaderAI by Virtuals (VADER) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VADER 2030 m.?
1 vieneto VaderAI by Virtuals (VADER) kaina šiandien yra $0.008847. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VADER padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VADER kainų prognozė 2040 metams?
VaderAI by Virtuals (VADER) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VADER kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.