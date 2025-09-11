USD Mapped Token (USDM) realiojo laiko kaina yra $ 0.9953. Per pastarąsias 24 valandas USDM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9952 iki aukščiausios $ 0.9954 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDM kaina yra $ 1.0473995736000812, o žemiausia – $ 0.5961661527854328.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
USD Mapped Token (USDM) rinkos informacija
$ 0.00
$ 99.84K
$ 151.39M
0.00
--
152,107,153
ETH
Dabartinė USD Mapped Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.84K. USDM apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 152107153. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 151.39M
USD Mapped Token (USDM) kainos istorija USD
Stebėkite USD Mapped Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.0006
-0.07%
60 dienų
$ -0.0022
-0.23%
90 dienų
$ -0.0085
-0.85%
USD Mapped Token kainos pokytis šiandien
Šiandien USDM užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
USD Mapped Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0006 (-0.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
USD Mapped Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, USDM rodiklis pasikeitė $ -0.0022 (-0.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
USD Mapped Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0085 (-0.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir USD Mapped Token (USDM) pokyčius?
In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange.
USD Mapped Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų USD Mapped Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti USDMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie USD Mapped Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti USD Mapped Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
USD Mapped Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos USD Mapped Token (USDM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų USD Mapped Token (USDM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes USD Mapped Token prognozes.
Supratimas apie USD Mapped Token (USDM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti USD Mapped Token (USDM)
Ieškote, kaip nusipirkti USD Mapped Token? Viskas paprasta ir patogu! USD Mapped Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.