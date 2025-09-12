USD Mapped Token (USDM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite USD Mapped Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USDM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte USD Mapped Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

USD Mapped Token kainos prognozė
$0.9952
$0.9952
-0.01%
USD
Faktinis
Prognozė
USD Mapped Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

USD Mapped Token (USDM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, USD Mapped Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.9952 prekybos kainą 2025 m.

USD Mapped Token (USDM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, USD Mapped Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0449 prekybos kainą 2026 m.

USD Mapped Token (USDM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USDM ateities kaina yra $ 1.0972 su 10.25% augimo norma.

USD Mapped Token (USDM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USDM ateities kaina yra $ 1.1520 su 15.76% augimo norma.

USD Mapped Token (USDM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2096, o augimo norma – 21.55%.

USD Mapped Token (USDM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2701, o augimo norma – 27.63%.

USD Mapped Token (USDM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. USD Mapped Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0689 prekybos kainą.

USD Mapped Token (USDM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. USD Mapped Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3701 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.9952
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0449
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0972
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1520
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2096
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2701
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3336
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4003
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4703
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5438
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6210
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7021
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7872
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8765
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9704
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0689
    107.89%
Trumpalaikės USD Mapped Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.9952
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.995336
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.996154
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.999289
    0.41%
USD Mapped Token (USDM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma USDM kaina yra $0.9952. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

USD Mapped Token (USDM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė USDM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.995336. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

USD Mapped Token (USDM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USDM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.996154. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

USD Mapped Token (USDM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USDM kaina yra $0.999289. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė USD Mapped Token kainų statistika

$ 0.9952
$ 0.9952

-0.01%

$ 0.00
$ 0.00

0.00
0.00

$ 100.12K
$ 100.12K

--

Naujausia USDM kaina yra $ 0.9952. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.01%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 100.12K.
Be to, USDM turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti USD Mapped Token (USDM)

Sužinokite, kaip įsigyti USDM dabar

USD Mapped Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje USD Mapped Token, dabartinė USD Mapped Token kaina yra 0.9952USD. Apyvartinė USD Mapped Token (USDM) pasiūla yra 0.00 USDM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000199
    $ 0.9955
    $ 0.995
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0.000099
    $ 0.9967
    $ 0.995
  • 30 dienų
    -0.00%
    $ -0.001199
    $ 1.5231
    $ 0.995
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas USD Mapped Token kaina pasikeitė $-0.000199, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas USD Mapped Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.9967 ir žemiausia $0.995. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo USDM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį USD Mapped Token įvyko -0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001199 vertę. Tai rodo, kad USDM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą USD Mapped Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą USDM kainų istoriją

Kaip veikia USD Mapped Token (USDM) kainų prognozės modulis?

USD Mapped Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USDM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius USD Mapped Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USDM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti USD Mapped Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USDM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USDM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą USD Mapped Token potencialą.

Kodėl USDM kainų prognozė yra svarbi?

USDM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USDM dabar?
Pagal jūsų prognozes, USDM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USDM kainų prognozė?
Remiantis USD Mapped Token (USDM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USDM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USDM 2026 m.?
1 vieneto USD Mapped Token (USDM) kaina šiandien yra $0.9952. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USDM kaina 2027 m.?
USD Mapped Token (USDM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USDM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USDM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, USD Mapped Token (USDM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USDM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, USD Mapped Token (USDM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USDM 2030 m.?
1 vieneto USD Mapped Token (USDM) kaina šiandien yra $0.9952. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USDM kainų prognozė 2040 metams?
USD Mapped Token (USDM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USDM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.