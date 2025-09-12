Daugiau apie USD2

USD2 (USD2) kainos informacija (USD)

USD2 (USD2) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas USD2 svyravo nuo žemiausios kainos -- iki aukščiausios -- , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USD2 kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USD2 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – --. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė USD2 rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USD2 apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

Stebėkite USD2 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

USD2 kainos pokytis šiandien

Šiandien USD2 užfiksuotas -- (--) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

USD2 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko -- (--), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

USD2 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, USD2 rodiklis pasikeitė -- (-- ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

USD2 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito -- (--), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra USD2 (USD2)

USD2 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų USD2 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti USD2statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie USD2 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti USD2, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

USD2 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos USD2 (USD2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų USD2 (USD2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes USD2 prognozes.

Peržiūrėkite USD2 kainos prognozę dabar!

USD2 (USD2) Tokenomika

Supratimas apie USD2 (USD2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USD2išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti USD2 (USD2)

Ieškote, kaip nusipirkti USD2? Viskas paprasta ir patogu! USD2 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie USD2

Kiek USD2(USD2) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USD2 kaina USD valiuta yra --USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USD2 į USD kaina?
Dabartinė USD2 kaina USD valiuta yra --. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra USD2 rinkos kapitalizacija?
USD2 rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USD2 apyvartoje?
USD2 apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USD2 kaina?
USD2 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USD2 kaina?
USD2 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra USD2 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USD2 yra --USD.
Ar USD2 kaina šiais metais kils?
USD2 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USD2 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
USD2 (USD2) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

