Lunos (UNO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00277. Per pastarąsias 24 valandas UNO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00271 iki aukščiausios $ 0.00283 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNO kaina yra $ 1.23343715, o žemiausia – $ 0.002067445721327751.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Lunos (UNO) rinkos informacija
Dabartinė Lunos rinkos kapitalizacija yra $ 309.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.59K. UNO apyvartoje yra 111.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 316649184. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.07M
Lunos (UNO) kainos istorija USD
Stebėkite Lunos kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000198
-0.71%
30 dienų
$ -0.00022
-7.36%
60 dienų
$ +0.00039
+16.38%
90 dienų
$ -0.00046
-14.25%
Lunos kainos pokytis šiandien
Šiandien UNO užfiksuotas $ -0.0000198 (-0.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Lunos 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00022 (-7.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Lunos 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UNO rodiklis pasikeitė $ +0.00039 (+16.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Lunos 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00046 (-14.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lunos (UNO) pokyčius?
Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.
Lunos kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Lunos (UNO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lunos (UNO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lunos prognozes.
Supratimas apie Lunos (UNO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UNOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
