Bedrock (BR) realiojo laiko kaina yra $ 0.08161. Per pastarąsias 24 valandas BR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07876 iki aukščiausios $ 0.08547 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BR kaina yra $ 0.22056296219492613, o žemiausia – $ 0.03902018689786832.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BR per pastarąją valandą pasikeitė -0.86%, per 24 valandas – -0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bedrock (BR) rinkos informacija
No.937
$ 18.77M
$ 59.05K
$ 81.61M
230.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.00%
BSC
Dabartinė Bedrock rinkos kapitalizacija yra $ 18.77M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.05K. BR apyvartoje yra 230.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 81.61M
Bedrock (BR) kainos istorija USD
Stebėkite Bedrock kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002949
-0.36%
30 dienų
$ +0.03153
+62.95%
60 dienų
$ +0.01005
+14.04%
90 dienų
$ +0.03822
+88.08%
Bedrock kainos pokytis šiandien
Šiandien BR užfiksuotas $ -0.0002949 (-0.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bedrock 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.03153 (+62.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bedrock 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BR rodiklis pasikeitė $ +0.01005 (+14.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bedrock 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03822 (+88.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bedrock (BR) pokyčius?
Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin’s $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin’s role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets.
Bedrock galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bedrock investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bedrock mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bedrock, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bedrock kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bedrock (BR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bedrock (BR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bedrock prognozes.
Supratimas apie Bedrock (BR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bedrock (BR)
Ieškote, kaip nusipirkti Bedrock? Viskas paprasta ir patogu! Bedrock lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.