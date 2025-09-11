Units.Network (UNIT0) realiojo laiko kaina yra $ 0.3188. Per pastarąsias 24 valandas UNIT0 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3183 iki aukščiausios $ 0.3887 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNIT0 kaina yra $ 3.788279893392064, o žemiausia – $ 0.09559489333212444.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNIT0 per pastarąją valandą pasikeitė -0.63%, per 24 valandas – -1.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Units.Network (UNIT0) rinkos informacija
No.1945
$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M
$ 371.51K
$ 371.51K$ 371.51K
$ 32.15M
$ 32.15M$ 32.15M
5.10M
5.10M 5.10M
--
----
100,842,387.4527301
100,842,387.4527301 100,842,387.4527301
WAVES
Dabartinė Units.Network rinkos kapitalizacija yra $ 1.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 371.51K. UNIT0 apyvartoje yra 5.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 100842387.4527301. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.15M
Units.Network (UNIT0) kainos istorija USD
Stebėkite Units.Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.005373
-1.66%
30 dienų
$ +0.134
+72.51%
60 dienų
$ +0.2046
+179.15%
90 dienų
$ +0.1871
+142.06%
Units.Network kainos pokytis šiandien
Šiandien UNIT0 užfiksuotas $ -0.005373 (-1.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Units.Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.134 (+72.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Units.Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UNIT0 rodiklis pasikeitė $ +0.2046 (+179.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Units.Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1871 (+142.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Units.Network (UNIT0) pokyčius?
UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.
Units.Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Units.Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti UNIT0statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Units.Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Units.Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Units.Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Units.Network (UNIT0) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Units.Network (UNIT0) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Units.Network prognozes.
Supratimas apie Units.Network (UNIT0) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UNIT0išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Units.Network (UNIT0)
Ieškote, kaip nusipirkti Units.Network? Viskas paprasta ir patogu! Units.Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.