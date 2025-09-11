Daugiau apie UNIT0

Units.Network logotipas

Units.Network kaina(UNIT0)

$0.3183
-1.66%1D
Units.Network (UNIT0) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 13:38:32(UTC+8)

Units.Network (UNIT0) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3183
24 val. žemiausia
$ 0.3887
24 val. aukščiausia

$ 0.3183
$ 0.3887
$ 3.788279893392064
$ 0.09559489333212444
-0.63%

-1.66%

+16.09%

+16.09%

Units.Network (UNIT0) realiojo laiko kaina yra $ 0.3188. Per pastarąsias 24 valandas UNIT0 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3183 iki aukščiausios $ 0.3887. Visų laikų aukščiausia UNIT0 kaina yra $ 3.788279893392064, o žemiausia – $ 0.09559489333212444.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNIT0 per pastarąją valandą pasikeitė -0.63%, per 24 valandas – -1.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Units.Network (UNIT0) rinkos informacija

No.1945

$ 1.63M
$ 371.51K
$ 32.15M
5.10M
--
100,842,387.4527301
WAVES

Dabartinė Units.Network rinkos kapitalizacija yra $ 1.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 371.51K. UNIT0 apyvartoje yra 5.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 100842387.4527301. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.15M

Units.Network (UNIT0) kainos istorija USD

Stebėkite Units.Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.005373-1.66%
30 dienų$ +0.134+72.51%
60 dienų$ +0.2046+179.15%
90 dienų$ +0.1871+142.06%
Units.Network kainos pokytis šiandien

Šiandien UNIT0 užfiksuotas $ -0.005373 (-1.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Units.Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.134 (+72.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Units.Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UNIT0 rodiklis pasikeitė $ +0.2046 (+179.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Units.Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1871 (+142.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Units.Network (UNIT0) pokyčius?

Peržiūrėkite Units.Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Units.Network (UNIT0)

UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.

Units.Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Units.Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti UNIT0statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Units.Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Units.Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Units.Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Units.Network (UNIT0) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Units.Network (UNIT0) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Units.Network prognozes.

Peržiūrėkite Units.Network kainos prognozę dabar!

Units.Network (UNIT0) Tokenomika

Supratimas apie Units.Network (UNIT0) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UNIT0išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Units.Network (UNIT0)

Ieškote, kaip nusipirkti Units.Network? Viskas paprasta ir patogu! Units.Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

UNIT0 į vietos valiutas

1 Units.Network(UNIT0) į VND
8,389.222
1 Units.Network(UNIT0) į AUD
A$0.481388
1 Units.Network(UNIT0) į GBP
0.232724
1 Units.Network(UNIT0) į EUR
0.27098
1 Units.Network(UNIT0) į USD
$0.3188
1 Units.Network(UNIT0) į MYR
RM1.345336
1 Units.Network(UNIT0) į TRY
13.160064
1 Units.Network(UNIT0) į JPY
¥46.8636
1 Units.Network(UNIT0) į ARS
ARS$454.1306
1 Units.Network(UNIT0) į RUB
26.935412
1 Units.Network(UNIT0) į INR
28.127724
1 Units.Network(UNIT0) į IDR
Rp5,226.228672
1 Units.Network(UNIT0) į KRW
443.393416
1 Units.Network(UNIT0) į PHP
18.238548
1 Units.Network(UNIT0) į EGP
￡E.15.347032
1 Units.Network(UNIT0) į BRL
R$1.72152
1 Units.Network(UNIT0) į CAD
C$0.439944
1 Units.Network(UNIT0) į BDT
38.82984
1 Units.Network(UNIT0) į NGN
480.842852
1 Units.Network(UNIT0) į COP
$1,250.193328
1 Units.Network(UNIT0) į ZAR
R.5.575812
1 Units.Network(UNIT0) į UAH
13.160064
1 Units.Network(UNIT0) į VES
Bs49.7328
1 Units.Network(UNIT0) į CLP
$306.3668
1 Units.Network(UNIT0) į PKR
Rs90.542388
1 Units.Network(UNIT0) į KZT
171.858704
1 Units.Network(UNIT0) į THB
฿10.131464
1 Units.Network(UNIT0) į TWD
NT$9.681956
1 Units.Network(UNIT0) į AED
د.إ1.169996
1 Units.Network(UNIT0) į CHF
Fr0.251852
1 Units.Network(UNIT0) į HKD
HK$2.480264
1 Units.Network(UNIT0) į AMD
֏121.816668
1 Units.Network(UNIT0) į MAD
.د.م2.878764
1 Units.Network(UNIT0) į MXN
$5.92968
1 Units.Network(UNIT0) į SAR
ريال1.1955
1 Units.Network(UNIT0) į PLN
1.160432
1 Units.Network(UNIT0) į RON
лв1.383592
1 Units.Network(UNIT0) į SEK
kr2.98078
1 Units.Network(UNIT0) į BGN
лв0.532396
1 Units.Network(UNIT0) į HUF
Ft107.158244
1 Units.Network(UNIT0) į CZK
6.650168
1 Units.Network(UNIT0) į KWD
د.ك0.097234
1 Units.Network(UNIT0) į ILS
1.061604
1 Units.Network(UNIT0) į AOA
Kz291.673308
1 Units.Network(UNIT0) į BHD
.د.ب0.1201876
1 Units.Network(UNIT0) į BMD
$0.3188
1 Units.Network(UNIT0) į DKK
kr2.033944
1 Units.Network(UNIT0) į HNL
L8.355748
1 Units.Network(UNIT0) į MUR
14.524528
1 Units.Network(UNIT0) į NAD
$5.604504
1 Units.Network(UNIT0) į NOK
kr3.165684
1 Units.Network(UNIT0) į NZD
$0.535584
1 Units.Network(UNIT0) į PAB
B/.0.3188
1 Units.Network(UNIT0) į PGK
K1.351712
1 Units.Network(UNIT0) į QAR
ر.ق1.160432
1 Units.Network(UNIT0) į RSD
дин.31.92782

Units.Network išteklius

Išsamesnei Units.Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Units.Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Units.Network

Kiek Units.Network(UNIT0) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UNIT0 kaina USD valiuta yra 0.3188USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UNIT0 į USD kaina?
Dabartinė UNIT0 kaina USD valiuta yra $ 0.3188. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Units.Network rinkos kapitalizacija?
UNIT0 rinkos kapitalizacija yra $ 1.63MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UNIT0 apyvartoje?
UNIT0 apyvartoje yra 5.10MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UNIT0 kaina?
UNIT0 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.788279893392064USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UNIT0 kaina?
UNIT0 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.09559489333212444USD.
Kokia yra UNIT0 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UNIT0 yra $ 371.51KUSD.
Ar UNIT0 kaina šiais metais kils?
UNIT0 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UNIT0 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Units.Network (UNIT0) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

