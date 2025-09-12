Units.Network (UNIT0) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Units.Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek UNIT0 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Units.Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Units.Network kainos prognozė
$0.3167
-2.31%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:24:39(UTC+8)

Units.Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Units.Network (UNIT0) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Units.Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.3167 prekybos kainą 2025 m.

Units.Network (UNIT0) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Units.Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.332534 prekybos kainą 2026 m.

Units.Network (UNIT0) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. UNIT0 ateities kaina yra $ 0.349161 su 10.25% augimo norma.

Units.Network (UNIT0) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. UNIT0 ateities kaina yra $ 0.366619 su 15.76% augimo norma.

Units.Network (UNIT0) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UNIT0 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.384950, o augimo norma – 21.55%.

Units.Network (UNIT0) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UNIT0 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.404198, o augimo norma – 27.63%.

Units.Network (UNIT0) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Units.Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.658396 prekybos kainą.

Units.Network (UNIT0) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Units.Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.0724 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.3167
    0.00%
  • 2026
    $ 0.332534
    5.00%
  • 2027
    $ 0.349161
    10.25%
  • 2028
    $ 0.366619
    15.76%
  • 2029
    $ 0.384950
    21.55%
  • 2030
    $ 0.404198
    27.63%
  • 2031
    $ 0.424408
    34.01%
  • 2032
    $ 0.445628
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.467910
    47.75%
  • 2034
    $ 0.491305
    55.13%
  • 2035
    $ 0.515870
    62.89%
  • 2036
    $ 0.541664
    71.03%
  • 2037
    $ 0.568747
    79.59%
  • 2038
    $ 0.597185
    88.56%
  • 2039
    $ 0.627044
    97.99%
  • 2040
    $ 0.658396
    107.89%
Trumpalaikės Units.Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.3167
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.316743
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.317003
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.318001
    0.41%
Units.Network (UNIT0) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma UNIT0 kaina yra $0.3167. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Units.Network (UNIT0) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė UNIT0, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.316743. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Units.Network (UNIT0) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė UNIT0, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.317003. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Units.Network (UNIT0) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma UNIT0 kaina yra $0.318001. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Units.Network kainų statistika

$ 0.3167
-2.31%

$ 1.61M
5.10M
$ 536.83K
--

Naujausia UNIT0 kaina yra $ 0.3167. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -2.31%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 536.83K.
Be to, UNIT0 turi 5.10M apyvartą ir $ 1.61M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Units.Network (UNIT0)

Bandote įsigyti UNIT0? Dabar galite UNIT0 įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Units.Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti UNIT0 dabar

Units.Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Units.Network, dabartinė Units.Network kaina yra 0.3167USD. Apyvartinė Units.Network (UNIT0) pasiūla yra 0.00 UNIT0, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.61M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.006599
    $ 0.3295
    $ 0.313
  • 7 dienos
    0.09%
    $ 0.025799
    $ 0.3887
    $ 0.2836
  • 30 dienų
    0.40%
    $ 0.090699
    $ 0.3887
    $ 0.1882
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Units.Network kaina pasikeitė $-0.006599, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Units.Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.3887 ir žemiausia $0.2836. Kainos pokytis buvo 0.09%. Ši naujausia tendencija parodo UNIT0 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Units.Network įvyko 0.40%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.090699 vertę. Tai rodo, kad UNIT0 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Units.Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą UNIT0 kainų istoriją

Kaip veikia Units.Network (UNIT0) kainų prognozės modulis?

Units.Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas UNIT0 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Units.Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą UNIT0 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Units.Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja UNIT0 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina UNIT0 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Units.Network potencialą.

Kodėl UNIT0 kainų prognozė yra svarbi?

UNIT0 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į UNIT0 dabar?
Pagal jūsų prognozes, UNIT0 pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio UNIT0 kainų prognozė?
Remiantis Units.Network (UNIT0) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama UNIT0 kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 UNIT0 2026 m.?
1 vieneto Units.Network (UNIT0) kaina šiandien yra $0.3167. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UNIT0 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama UNIT0 kaina 2027 m.?
Units.Network (UNIT0) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 UNIT0 kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė UNIT0 kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Units.Network (UNIT0) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė UNIT0 kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Units.Network (UNIT0) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 UNIT0 2030 m.?
1 vieneto Units.Network (UNIT0) kaina šiandien yra $0.3167. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UNIT0 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia UNIT0 kainų prognozė 2040 metams?
Units.Network (UNIT0) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 UNIT0 kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:24:39(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.