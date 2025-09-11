Daugiau apie UNIBOT

UniBot logotipas

UniBot kaina(UNIBOT)

1 UNIBOT į USD – tiesioginė kaina:

$2.85
$2.85$2.85
+5.04%1D
USD
UniBot (UNIBOT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:05:08(UTC+8)

UniBot (UNIBOT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.641
$ 2.641$ 2.641
24 val. žemiausia
$ 2.854
$ 2.854$ 2.854
24 val. aukščiausia

$ 2.641
$ 2.641$ 2.641

$ 2.854
$ 2.854$ 2.854

$ 236.43365030694815
$ 236.43365030694815$ 236.43365030694815

$ 2.019712579714102
$ 2.019712579714102$ 2.019712579714102

+0.38%

+5.04%

+4.09%

+4.09%

UniBot (UNIBOT) realiojo laiko kaina yra $ 2.85. Per pastarąsias 24 valandas UNIBOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.641 iki aukščiausios $ 2.854 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNIBOT kaina yra $ 236.43365030694815, o žemiausia – $ 2.019712579714102.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNIBOT per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – +5.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UniBot (UNIBOT) rinkos informacija

No.1730

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

$ 55.47K
$ 55.47K$ 55.47K

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

ETH

Dabartinė UniBot rinkos kapitalizacija yra $ 2.85M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.47K. UNIBOT apyvartoje yra 1.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.85M

UniBot (UNIBOT) kainos istorija USD

Stebėkite UniBot kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.13675+5.04%
30 dienų$ -0.096-3.26%
60 dienų$ +0.423+17.42%
90 dienų$ +0.257+9.91%
UniBot kainos pokytis šiandien

Šiandien UNIBOT užfiksuotas $ +0.13675 (+5.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

UniBot 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.096 (-3.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

UniBot 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UNIBOT rodiklis pasikeitė $ +0.423 (+17.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

UniBot 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.257 (+9.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UniBot (UNIBOT) pokyčius?

Peržiūrėkite UniBot kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra UniBot (UNIBOT)

Unibot is the Fastest Telegram Trading Bot. Users can experience seamless and lightning-fast trading on the go with Unibot’s free-to-use Telegram bot.

UniBot galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų UniBot investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti UNIBOTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie UniBot mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti UniBot, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

UniBot kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UniBot (UNIBOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UniBot (UNIBOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UniBot prognozes.

Peržiūrėkite UniBot kainos prognozę dabar!

UniBot (UNIBOT) Tokenomika

Supratimas apie UniBot (UNIBOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UNIBOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti UniBot (UNIBOT)

Ieškote, kaip nusipirkti UniBot? Viskas paprasta ir patogu! UniBot lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

UNIBOT į vietos valiutas

1 UniBot(UNIBOT) į VND
74,997.75
1 UniBot(UNIBOT) į AUD
A$4.3035
1 UniBot(UNIBOT) į GBP
2.0805
1 UniBot(UNIBOT) į EUR
2.4225
1 UniBot(UNIBOT) į USD
$2.85
1 UniBot(UNIBOT) į MYR
RM12.027
1 UniBot(UNIBOT) į TRY
117.6765
1 UniBot(UNIBOT) į JPY
¥418.95
1 UniBot(UNIBOT) į ARS
ARS$4,059.825
1 UniBot(UNIBOT) į RUB
244.074
1 UniBot(UNIBOT) į INR
251.6835
1 UniBot(UNIBOT) į IDR
Rp46,721.304
1 UniBot(UNIBOT) į KRW
3,969.3375
1 UniBot(UNIBOT) į PHP
162.9345
1 UniBot(UNIBOT) į EGP
￡E.137.256
1 UniBot(UNIBOT) į BRL
R$15.39
1 UniBot(UNIBOT) į CAD
C$3.933
1 UniBot(UNIBOT) į BDT
347.13
1 UniBot(UNIBOT) į NGN
4,298.6265
1 UniBot(UNIBOT) į COP
$11,176.446
1 UniBot(UNIBOT) į ZAR
R.49.9605
1 UniBot(UNIBOT) į UAH
117.648
1 UniBot(UNIBOT) į VES
Bs444.6
1 UniBot(UNIBOT) į CLP
$2,738.85
1 UniBot(UNIBOT) į PKR
Rs809.4285
1 UniBot(UNIBOT) į KZT
1,536.378
1 UniBot(UNIBOT) į THB
฿90.687
1 UniBot(UNIBOT) į TWD
NT$86.355
1 UniBot(UNIBOT) į AED
د.إ10.4595
1 UniBot(UNIBOT) į CHF
Fr2.2515
1 UniBot(UNIBOT) į HKD
HK$22.173
1 UniBot(UNIBOT) į AMD
֏1,089.0135
1 UniBot(UNIBOT) į MAD
.د.م25.7355
1 UniBot(UNIBOT) į MXN
$53.0955
1 UniBot(UNIBOT) į SAR
ريال10.6875
1 UniBot(UNIBOT) į PLN
10.374
1 UniBot(UNIBOT) į RON
лв12.3405
1 UniBot(UNIBOT) į SEK
kr26.6475
1 UniBot(UNIBOT) į BGN
лв4.7595
1 UniBot(UNIBOT) į HUF
Ft958.626
1 UniBot(UNIBOT) į CZK
59.508
1 UniBot(UNIBOT) į KWD
د.ك0.86925
1 UniBot(UNIBOT) į ILS
9.4905
1 UniBot(UNIBOT) į AOA
Kz2,597.9745
1 UniBot(UNIBOT) į BHD
.د.ب1.07445
1 UniBot(UNIBOT) į BMD
$2.85
1 UniBot(UNIBOT) į DKK
kr18.183
1 UniBot(UNIBOT) į HNL
L74.6985
1 UniBot(UNIBOT) į MUR
129.846
1 UniBot(UNIBOT) į NAD
$50.103
1 UniBot(UNIBOT) į NOK
kr28.3005
1 UniBot(UNIBOT) į NZD
$4.788
1 UniBot(UNIBOT) į PAB
B/.2.85
1 UniBot(UNIBOT) į PGK
K12.084
1 UniBot(UNIBOT) į QAR
ر.ق10.374
1 UniBot(UNIBOT) į RSD
дин.285.5415

UniBot išteklius

Išsamesnei UniBot analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali UniBot svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UniBot

Kiek UniBot(UNIBOT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UNIBOT kaina USD valiuta yra 2.85USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UNIBOT į USD kaina?
Dabartinė UNIBOT kaina USD valiuta yra $ 2.85. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UniBot rinkos kapitalizacija?
UNIBOT rinkos kapitalizacija yra $ 2.85MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UNIBOT apyvartoje?
UNIBOT apyvartoje yra 1.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UNIBOT kaina?
UNIBOT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 236.43365030694815USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UNIBOT kaina?
UNIBOT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 2.019712579714102USD.
Kokia yra UNIBOT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UNIBOT yra $ 55.47KUSD.
Ar UNIBOT kaina šiais metais kils?
UNIBOT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UNIBOT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:05:08(UTC+8)

UniBot (UNIBOT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

