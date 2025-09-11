Aleo (ALEO) realiojo laiko kaina yra $ 0.2407. Per pastarąsias 24 valandas ALEO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2325 iki aukščiausios $ 0.242 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALEO kaina yra $ 6.785851993275159, o žemiausia – $ 0.1134396400169198.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALEO per pastarąją valandą pasikeitė -0.34%, per 24 valandas – +1.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Aleo (ALEO) rinkos informacija
No.349
$ 113.67M
$ 113.67M$ 113.67M
$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M
$ 436.70M
$ 436.70M$ 436.70M
472.23M
472.23M 472.23M
--
----
1,814,300,406.8894
1,814,300,406.8894 1,814,300,406.8894
ALEO
Dabartinė Aleo rinkos kapitalizacija yra $ 113.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.52M. ALEO apyvartoje yra 472.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 1814300406.8894. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 436.70M
Aleo (ALEO) kainos istorija USD
Stebėkite Aleo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0029
+1.22%
30 dienų
$ -0.0124
-4.90%
60 dienų
$ +0.0157
+6.97%
90 dienų
$ +0.0486
+25.29%
Aleo kainos pokytis šiandien
Šiandien ALEO užfiksuotas $ +0.0029 (+1.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Aleo 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0124 (-4.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Aleo 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALEO rodiklis pasikeitė $ +0.0157 (+6.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Aleo 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0486 (+25.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aleo (ALEO) pokyčius?
Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises.
Aleo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aleo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aleo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Aleo kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Aleo (ALEO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aleo (ALEO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aleo prognozes.
Supratimas apie Aleo (ALEO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALEOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Aleo (ALEO)
Ieškote, kaip nusipirkti Aleo? Viskas paprasta ir patogu! Aleo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.