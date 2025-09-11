Daugiau apie ALEO

Aleo logotipas

Aleo kaina(ALEO)

$0.2406
+1.22%1D
USD
Aleo (ALEO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:16:26(UTC+8)

Aleo (ALEO) kainos informacija (USD)

$ 0.2325
24 val. žemiausia
$ 0.242
24 val. aukščiausia

$ 0.2325
$ 0.242
$ 6.785851993275159
$ 0.1134396400169198
-0.34%

+1.22%

-2.28%

-2.28%

Aleo (ALEO) realiojo laiko kaina yra $ 0.2407. Per pastarąsias 24 valandas ALEO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2325 iki aukščiausios $ 0.242 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALEO kaina yra $ 6.785851993275159, o žemiausia – $ 0.1134396400169198.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALEO per pastarąją valandą pasikeitė -0.34%, per 24 valandas – +1.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Aleo (ALEO) rinkos informacija

No.349

$ 113.67M
$ 1.52M
$ 436.70M
472.23M
--
1,814,300,406.8894
ALEO

Dabartinė Aleo rinkos kapitalizacija yra $ 113.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.52M. ALEO apyvartoje yra 472.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 1814300406.8894. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 436.70M

Aleo (ALEO) kainos istorija USD

Stebėkite Aleo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0029+1.22%
30 dienų$ -0.0124-4.90%
60 dienų$ +0.0157+6.97%
90 dienų$ +0.0486+25.29%
Aleo kainos pokytis šiandien

Šiandien ALEO užfiksuotas $ +0.0029 (+1.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Aleo 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0124 (-4.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Aleo 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALEO rodiklis pasikeitė $ +0.0157 (+6.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Aleo 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0486 (+25.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aleo (ALEO) pokyčius?

Peržiūrėkite Aleo kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Aleo (ALEO)

Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises.

Aleo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aleo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ALEOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aleo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aleo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Aleo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Aleo (ALEO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aleo (ALEO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aleo prognozes.

Peržiūrėkite Aleo kainos prognozę dabar!

Aleo (ALEO) Tokenomika

Supratimas apie Aleo (ALEO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALEOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Aleo (ALEO)

Ieškote, kaip nusipirkti Aleo? Viskas paprasta ir patogu! Aleo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ALEO į vietos valiutas

1 Aleo(ALEO) į VND
6,334.0205
1 Aleo(ALEO) į AUD
A$0.363457
1 Aleo(ALEO) į GBP
0.175711
1 Aleo(ALEO) į EUR
0.204595
1 Aleo(ALEO) į USD
$0.2407
1 Aleo(ALEO) į MYR
RM1.013347
1 Aleo(ALEO) į TRY
9.936096
1 Aleo(ALEO) į JPY
¥35.3829
1 Aleo(ALEO) į ARS
ARS$342.87715
1 Aleo(ALEO) į RUB
20.336743
1 Aleo(ALEO) į INR
21.20567
1 Aleo(ALEO) į IDR
Rp3,945.901008
1 Aleo(ALEO) į KRW
334.303416
1 Aleo(ALEO) į PHP
13.748784
1 Aleo(ALEO) į EGP
￡E.11.57767
1 Aleo(ALEO) į BRL
R$1.29978
1 Aleo(ALEO) į CAD
C$0.332166
1 Aleo(ALEO) į BDT
29.31726
1 Aleo(ALEO) į NGN
363.594199
1 Aleo(ALEO) į COP
$943.919492
1 Aleo(ALEO) į ZAR
R.4.209843
1 Aleo(ALEO) į UAH
9.936096
1 Aleo(ALEO) į VES
Bs37.5492
1 Aleo(ALEO) į CLP
$231.3127
1 Aleo(ALEO) į PKR
Rs68.361207
1 Aleo(ALEO) į KZT
129.756556
1 Aleo(ALEO) į THB
฿7.649446
1 Aleo(ALEO) į TWD
NT$7.281175
1 Aleo(ALEO) į AED
د.إ0.883369
1 Aleo(ALEO) į CHF
Fr0.190153
1 Aleo(ALEO) į HKD
HK$1.872646
1 Aleo(ALEO) į AMD
֏91.973877
1 Aleo(ALEO) į MAD
.د.م2.173521
1 Aleo(ALEO) į MXN
$4.474613
1 Aleo(ALEO) į SAR
ريال0.902625
1 Aleo(ALEO) į PLN
0.876148
1 Aleo(ALEO) į RON
лв1.042231
1 Aleo(ALEO) į SEK
kr2.248138
1 Aleo(ALEO) į BGN
лв0.401969
1 Aleo(ALEO) į HUF
Ft80.880014
1 Aleo(ALEO) į CZK
5.018595
1 Aleo(ALEO) į KWD
د.ك0.0734135
1 Aleo(ALEO) į ILS
0.799124
1 Aleo(ALEO) į AOA
Kz220.218837
1 Aleo(ALEO) į BHD
.د.ب0.0907439
1 Aleo(ALEO) į BMD
$0.2407
1 Aleo(ALEO) į DKK
kr1.535666
1 Aleo(ALEO) į HNL
L6.308747
1 Aleo(ALEO) į MUR
10.95185
1 Aleo(ALEO) į NAD
$4.231506
1 Aleo(ALEO) į NOK
kr2.390151
1 Aleo(ALEO) į NZD
$0.404376
1 Aleo(ALEO) į PAB
B/.0.2407
1 Aleo(ALEO) į PGK
K1.020568
1 Aleo(ALEO) į QAR
ر.ق0.876148
1 Aleo(ALEO) į RSD
дин.24.106105

Aleo išteklius

Išsamesnei Aleo analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Aleo svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Aleo

Kiek Aleo(ALEO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALEO kaina USD valiuta yra 0.2407USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALEO į USD kaina?
Dabartinė ALEO kaina USD valiuta yra $ 0.2407. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Aleo rinkos kapitalizacija?
ALEO rinkos kapitalizacija yra $ 113.67MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALEO apyvartoje?
ALEO apyvartoje yra 472.23MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALEO kaina?
ALEO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.785851993275159USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALEO kaina?
ALEO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1134396400169198USD.
Kokia yra ALEO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALEO yra $ 1.52MUSD.
Ar ALEO kaina šiais metais kils?
ALEO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALEO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Aleo (ALEO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

