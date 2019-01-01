UniBot (UNIBOT) Tokenomika

UniBot (UNIBOT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieUniBot (UNIBOT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
UniBot (UNIBOT) Informacija

Unibot is the Fastest Telegram Trading Bot. Users can experience seamless and lightning-fast trading on the go with Unibot’s free-to-use Telegram bot.

Oficiali svetainė:
https://unibot.app/
Baltoji knyga:
https://learn.unibot.app/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xf819d9cb1c2a819fd991781a822de3ca8607c3c9

UniBot (UNIBOT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius UniBot (UNIBOT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.93M
$ 2.93M
Bendra pasiūla:
$ 1.00M
$ 1.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.00M
$ 1.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.93M
$ 2.93M
Visų laikų rekordas:
$ 245
$ 245
Visų laikų minimumas:
$ 2.019712579714102
$ 2.019712579714102
Dabartinė kaina:
$ 2.934
$ 2.934

UniBot (UNIBOT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti UniBot (UNIBOT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų UNIBOT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek UNIBOT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate UNIBOT tokenomiką, galite peržiūrėti UNIBOT tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.