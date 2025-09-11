Daugiau apie UNI

UNISWAP logotipas

UNISWAP kaina(UNI)

1 UNI į USD – tiesioginė kaina:

+1.50%1D
USD
UNISWAP (UNI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:05:00(UTC+8)

UNISWAP (UNI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.49%

+1.50%

+4.53%

+4.53%

UNISWAP (UNI) realiojo laiko kaina yra $ 9.905. Per pastarąsias 24 valandas UNI svyravo nuo žemiausios kainos $ 9.558 iki aukščiausios $ 9.978 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNI kaina yra $ 44.9740635, o žemiausia – $ 0.418997551386.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNI per pastarąją valandą pasikeitė -0.49%, per 24 valandas – +1.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UNISWAP (UNI) rinkos informacija

No.25

0.15%

ETH

Dabartinė UNISWAP rinkos kapitalizacija yra $ 6.24B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.31M. UNI apyvartoje yra 630.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.91B

UNISWAP (UNI) kainos istorija USD

Stebėkite UNISWAP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.14635+1.50%
30 dienų$ -1.201-10.82%
60 dienų$ +1.419+16.72%
90 dienų$ +2.565+34.94%
UNISWAP kainos pokytis šiandien

Šiandien UNI užfiksuotas $ +0.14635 (+1.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

UNISWAP 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.201 (-10.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

UNISWAP 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UNI rodiklis pasikeitė $ +1.419 (+16.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

UNISWAP 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +2.565 (+34.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UNISWAP (UNI) pokyčius?

Peržiūrėkite UNISWAP kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra UNISWAP (UNI)

Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

UNISWAP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų UNISWAP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti UNIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie UNISWAP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti UNISWAP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

UNISWAP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UNISWAP (UNI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UNISWAP (UNI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UNISWAP prognozes.

Peržiūrėkite UNISWAP kainos prognozę dabar!

UNISWAP (UNI) Tokenomika

Supratimas apie UNISWAP (UNI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UNIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti UNISWAP (UNI)

Ieškote, kaip nusipirkti UNISWAP? Viskas paprasta ir patogu! UNISWAP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

UNI į vietos valiutas

UNISWAP išteklius

Išsamesnei UNISWAP analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali UNISWAP svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UNISWAP

Kiek UNISWAP(UNI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UNI kaina USD valiuta yra 9.905USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UNI į USD kaina?
Dabartinė UNI kaina USD valiuta yra $ 9.905. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UNISWAP rinkos kapitalizacija?
UNI rinkos kapitalizacija yra $ 6.24BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UNI apyvartoje?
UNI apyvartoje yra 630.33MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UNI kaina?
UNI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 44.9740635USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UNI kaina?
UNI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.418997551386USD.
Kokia yra UNI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UNI yra $ 3.31MUSD.
Ar UNI kaina šiais metais kils?
UNI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UNI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:05:00(UTC+8)

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

