Unifi Protocol DAO logotipas

Unifi Protocol DAO kaina(UNFI)

1 UNFI į USD – tiesioginė kaina:

$0.2187
+0.78%1D
USD
Unifi Protocol DAO (UNFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:51:21(UTC+8)

Unifi Protocol DAO (UNFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2109
24 val. žemiausia
$ 0.238
24 val. aukščiausia

$ 0.2109
$ 0.238
$ 43.91306093
$ 0.1283238235175434
-2.80%

+0.78%

+1.34%

+1.34%

Unifi Protocol DAO (UNFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.2187. Per pastarąsias 24 valandas UNFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2109 iki aukščiausios $ 0.238 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNFI kaina yra $ 43.91306093, o žemiausia – $ 0.1283238235175434.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNFI per pastarąją valandą pasikeitė -2.80%, per 24 valandas – +0.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Unifi Protocol DAO (UNFI) rinkos informacija

No.1830

$ 2.09M
$ 56.92K
$ 2.19M
9.55M
10,000,000
9,548,651.10357291
95.48%

2020-11-14 00:00:00

ETH

Dabartinė Unifi Protocol DAO rinkos kapitalizacija yra $ 2.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.92K. UNFI apyvartoje yra 9.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 9548651.10357291. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.19M

Unifi Protocol DAO (UNFI) kainos istorija USD

Stebėkite Unifi Protocol DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001693+0.78%
30 dienų$ -0.0378-14.74%
60 dienų$ +0.0594+37.28%
90 dienų$ +0.0111+5.34%
Unifi Protocol DAO kainos pokytis šiandien

Šiandien UNFI užfiksuotas $ +0.001693 (+0.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Unifi Protocol DAO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0378 (-14.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Unifi Protocol DAO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UNFI rodiklis pasikeitė $ +0.0594 (+37.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Unifi Protocol DAO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0111 (+5.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Unifi Protocol DAO (UNFI) pokyčius?

Peržiūrėkite Unifi Protocol DAO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Unifi Protocol DAO (UNFI)

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Unifi Protocol DAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Unifi Protocol DAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti UNFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Unifi Protocol DAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Unifi Protocol DAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Unifi Protocol DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Unifi Protocol DAO (UNFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Unifi Protocol DAO (UNFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Unifi Protocol DAO prognozes.

Peržiūrėkite Unifi Protocol DAO kainos prognozę dabar!

Unifi Protocol DAO (UNFI) Tokenomika

Supratimas apie Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UNFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Unifi Protocol DAO (UNFI)

Ieškote, kaip nusipirkti Unifi Protocol DAO? Viskas paprasta ir patogu! Unifi Protocol DAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

UNFI į vietos valiutas

1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į VND
5,755.0905
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į AUD
A$0.330237
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į GBP
0.159651
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į EUR
0.185895
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į USD
$0.2187
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į MYR
RM0.922914
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į TRY
9.027936
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į JPY
¥32.1489
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į ARS
ARS$311.53815
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į RUB
18.477963
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į INR
19.306836
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į IDR
Rp3,585.245328
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į KRW
304.594425
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į PHP
12.522762
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į EGP
￡E.10.532592
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į BRL
R$1.18098
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į CAD
C$0.301806
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į BDT
26.63766
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į NGN
329.863023
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į COP
$857.645172
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į ZAR
R.3.829437
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į UAH
9.027936
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į VES
Bs34.1172
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į CLP
$210.1707
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į PKR
Rs62.112987
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į KZT
117.896796
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į THB
฿6.95466
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į TWD
NT$6.639732
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į AED
د.إ0.802629
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į CHF
Fr0.172773
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į HKD
HK$1.701486
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į AMD
֏83.567457
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į MAD
.د.م1.974861
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į MXN
$4.070007
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į SAR
ريال0.820125
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į PLN
0.796068
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į RON
лв0.946971
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į SEK
kr2.047032
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į BGN
лв0.365229
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į HUF
Ft73.561932
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į CZK
4.564269
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į KWD
د.ك0.0667035
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į ILS
0.726084
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į AOA
Kz199.360359
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į BHD
.د.ب0.0824499
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į BMD
$0.2187
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į DKK
kr1.395306
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į HNL
L5.732127
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į MUR
9.963972
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į NAD
$3.844746
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į NOK
kr2.173878
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į NZD
$0.367416
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į PAB
B/.0.2187
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į PGK
K0.927288
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į QAR
ر.ق0.796068
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) į RSD
дин.21.911553

Unifi Protocol DAO išteklius

Išsamesnei Unifi Protocol DAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Unifi Protocol DAO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Unifi Protocol DAO

Kiek Unifi Protocol DAO(UNFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UNFI kaina USD valiuta yra 0.2187USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UNFI į USD kaina?
Dabartinė UNFI kaina USD valiuta yra $ 0.2187. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Unifi Protocol DAO rinkos kapitalizacija?
UNFI rinkos kapitalizacija yra $ 2.09MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UNFI apyvartoje?
UNFI apyvartoje yra 9.55MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UNFI kaina?
UNFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 43.91306093USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UNFI kaina?
UNFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1283238235175434USD.
Kokia yra UNFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UNFI yra $ 56.92KUSD.
Ar UNFI kaina šiais metais kils?
UNFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UNFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

