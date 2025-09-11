Unifi Protocol DAO (UNFI) kainos informacija (USD)
Unifi Protocol DAO (UNFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.2187. Per pastarąsias 24 valandas UNFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2109 iki aukščiausios $ 0.238 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNFI kaina yra $ 43.91306093, o žemiausia – $ 0.1283238235175434.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNFI per pastarąją valandą pasikeitė -2.80%, per 24 valandas – +0.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Unifi Protocol DAO (UNFI) rinkos informacija
No.1830
$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M
$ 56.92K
$ 56.92K$ 56.92K
$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M
9.55M
9.55M 9.55M
10,000,000
10,000,000 10,000,000
9,548,651.10357291
9,548,651.10357291 9,548,651.10357291
95.48%
2020-11-14 00:00:00
ETH
Dabartinė Unifi Protocol DAO rinkos kapitalizacija yra $ 2.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.92K. UNFI apyvartoje yra 9.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 9548651.10357291. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.19M
Unifi Protocol DAO (UNFI) kainos istorija USD
Stebėkite Unifi Protocol DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.001693
+0.78%
30 dienų
$ -0.0378
-14.74%
60 dienų
$ +0.0594
+37.28%
90 dienų
$ +0.0111
+5.34%
Unifi Protocol DAO kainos pokytis šiandien
Šiandien UNFI užfiksuotas $ +0.001693 (+0.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Unifi Protocol DAO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0378 (-14.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Unifi Protocol DAO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UNFI rodiklis pasikeitė $ +0.0594 (+37.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Unifi Protocol DAO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0111 (+5.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Unifi Protocol DAO (UNFI) pokyčius?
Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.
Unifi Protocol DAO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Unifi Protocol DAO (UNFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Unifi Protocol DAO (UNFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Unifi Protocol DAO prognozes.
Supratimas apie Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UNFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Unifi Protocol DAO (UNFI)
