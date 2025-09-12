Unifi Protocol DAO (UNFI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Unifi Protocol DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek UNFI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Unifi Protocol DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Unifi Protocol DAO kainos prognozė
$0.2201
+0.27%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:29:26(UTC+8)

Unifi Protocol DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Unifi Protocol DAO (UNFI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Unifi Protocol DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.2201 prekybos kainą 2025 m.

Unifi Protocol DAO (UNFI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Unifi Protocol DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.231105 prekybos kainą 2026 m.

Unifi Protocol DAO (UNFI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. UNFI ateities kaina yra $ 0.242660 su 10.25% augimo norma.

Unifi Protocol DAO (UNFI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. UNFI ateities kaina yra $ 0.254793 su 15.76% augimo norma.

Unifi Protocol DAO (UNFI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UNFI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.267532, o augimo norma – 21.55%.

Unifi Protocol DAO (UNFI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UNFI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.280909, o augimo norma – 27.63%.

Unifi Protocol DAO (UNFI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Unifi Protocol DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.457572 prekybos kainą.

Unifi Protocol DAO (UNFI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Unifi Protocol DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.745336 prekybos kainą.

Trumpalaikės Unifi Protocol DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.2201
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.220130
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.220311
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.221004
    0.41%
Unifi Protocol DAO (UNFI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma UNFI kaina yra $0.2201. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Unifi Protocol DAO (UNFI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė UNFI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.220130. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Unifi Protocol DAO (UNFI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė UNFI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.220311. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Unifi Protocol DAO (UNFI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma UNFI kaina yra $0.221004. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Unifi Protocol DAO kainų statistika

$ 0.2201
$ 0.2201$ 0.2201

+0.27%

$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M

9.55M
9.55M 9.55M

$ 56.44K
$ 56.44K$ 56.44K

--

Naujausia UNFI kaina yra $ 0.2201. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.27%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 56.44K.
Be to, UNFI turi 9.55M apyvartą ir $ 2.10M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Unifi Protocol DAO (UNFI)

Bandote įsigyti UNFI? Dabar galite UNFI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Unifi Protocol DAO ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti UNFI dabar

Unifi Protocol DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Unifi Protocol DAO, dabartinė Unifi Protocol DAO kaina yra 0.2201USD. Apyvartinė Unifi Protocol DAO (UNFI) pasiūla yra 0.00 UNFI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.10M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.001099
    $ 0.2275
    $ 0.2185
  • 7 dienos
    0.07%
    $ 0.015199
    $ 0.2432
    $ 0.1954
  • 30 dienų
    -0.21%
    $ -0.061399
    $ 0.335
    $ 0.1954
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Unifi Protocol DAO kaina pasikeitė $0.001099, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Unifi Protocol DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.2432 ir žemiausia $0.1954. Kainos pokytis buvo 0.07%. Ši naujausia tendencija parodo UNFI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Unifi Protocol DAO įvyko -0.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.061399 vertę. Tai rodo, kad UNFI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Unifi Protocol DAO kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą UNFI kainų istoriją

Kaip veikia Unifi Protocol DAO (UNFI) kainų prognozės modulis?

Unifi Protocol DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas UNFI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Unifi Protocol DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą UNFI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Unifi Protocol DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja UNFI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina UNFI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Unifi Protocol DAO potencialą.

Kodėl UNFI kainų prognozė yra svarbi?

UNFI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į UNFI dabar?
Pagal jūsų prognozes, UNFI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio UNFI kainų prognozė?
Remiantis Unifi Protocol DAO (UNFI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama UNFI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 UNFI 2026 m.?
1 vieneto Unifi Protocol DAO (UNFI) kaina šiandien yra $0.2201. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UNFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama UNFI kaina 2027 m.?
Unifi Protocol DAO (UNFI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 UNFI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė UNFI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Unifi Protocol DAO (UNFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė UNFI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Unifi Protocol DAO (UNFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 UNFI 2030 m.?
1 vieneto Unifi Protocol DAO (UNFI) kaina šiandien yra $0.2201. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UNFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia UNFI kainų prognozė 2040 metams?
Unifi Protocol DAO (UNFI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 UNFI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.