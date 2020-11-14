UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

VardasUNFI

ReitingasNo.1871

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)3.39%

Cirkuliuojantis kiekis9,548,650.10357291

Maksimali pasiūla10,000,000

Bendra pasiūla9,548,651.10357291

Cirkuliacijos norma0.9548%

Išleidimo data2020-11-14 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas43.91306093,2021-03-01

Mažiausia kaina0.1283238235175434,2025-07-07

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...