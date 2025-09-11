Daugiau apie UFD

UFD Kainos informacija

UFD Oficiali svetainė

UFD Tokenomika

UFD Kainų prognozė

UFD Istorija

UFD pirkimo vadovas

UFDvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

UFD Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Unicorn Fart Dust logotipas

Unicorn Fart Dust kaina(UFD)

1 UFD į USD – tiesioginė kaina:

$0.02241
$0.02241$0.02241
-7.08%1D
USD
Unicorn Fart Dust (UFD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:04:38(UTC+8)

Unicorn Fart Dust (UFD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02209
$ 0.02209$ 0.02209
24 val. žemiausia
$ 0.0253
$ 0.0253$ 0.0253
24 val. aukščiausia

$ 0.02209
$ 0.02209$ 0.02209

$ 0.0253
$ 0.0253$ 0.0253

$ 0.4222777994253674
$ 0.4222777994253674$ 0.4222777994253674

$ 0.013946593965305528
$ 0.013946593965305528$ 0.013946593965305528

-0.93%

-7.08%

-10.36%

-10.36%

Unicorn Fart Dust (UFD) realiojo laiko kaina yra $ 0.02241. Per pastarąsias 24 valandas UFD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02209 iki aukščiausios $ 0.0253 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UFD kaina yra $ 0.4222777994253674, o žemiausia – $ 0.013946593965305528.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UFD per pastarąją valandą pasikeitė -0.93%, per 24 valandas – -7.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Unicorn Fart Dust (UFD) rinkos informacija

No.865

$ 22.41M
$ 22.41M$ 22.41M

$ 131.17K
$ 131.17K$ 131.17K

$ 22.41M
$ 22.41M$ 22.41M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

SOL

Dabartinė Unicorn Fart Dust rinkos kapitalizacija yra $ 22.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 131.17K. UFD apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.41M

Unicorn Fart Dust (UFD) kainos istorija USD

Stebėkite Unicorn Fart Dust kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0017075-7.08%
30 dienų$ -0.01741-43.73%
60 dienų$ -0.00455-16.88%
90 dienų$ -0.00127-5.37%
Unicorn Fart Dust kainos pokytis šiandien

Šiandien UFD užfiksuotas $ -0.0017075 (-7.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Unicorn Fart Dust 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01741 (-43.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Unicorn Fart Dust 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UFD rodiklis pasikeitė $ -0.00455 (-16.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Unicorn Fart Dust 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00127 (-5.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Unicorn Fart Dust (UFD) pokyčius?

Peržiūrėkite Unicorn Fart Dust kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Unicorn Fart Dust (UFD)

Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain.

Unicorn Fart Dust galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Unicorn Fart Dust investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti UFDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Unicorn Fart Dust mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Unicorn Fart Dust, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Unicorn Fart Dust kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Unicorn Fart Dust (UFD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Unicorn Fart Dust (UFD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Unicorn Fart Dust prognozes.

Peržiūrėkite Unicorn Fart Dust kainos prognozę dabar!

Unicorn Fart Dust (UFD) Tokenomika

Supratimas apie Unicorn Fart Dust (UFD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UFDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Unicorn Fart Dust (UFD)

Ieškote, kaip nusipirkti Unicorn Fart Dust? Viskas paprasta ir patogu! Unicorn Fart Dust lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

UFD į vietos valiutas

1 Unicorn Fart Dust(UFD) į VND
589.71915
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į AUD
A$0.0338391
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į GBP
0.0163593
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į EUR
0.0190485
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į USD
$0.02241
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į MYR
RM0.0945702
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į TRY
0.9253089
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į JPY
¥3.29427
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į ARS
ARS$31.923045
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į RUB
1.9191924
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į INR
1.9790271
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į IDR
Rp367.3769904
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į KRW
31.2115275
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į PHP
1.2811797
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į EGP
￡E.1.0792656
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į BRL
R$0.121014
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į CAD
C$0.0309258
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į BDT
2.729538
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į NGN
33.8007789
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į COP
$87.8821596
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į ZAR
R.0.3928473
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į UAH
0.9250848
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į VES
Bs3.49596
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į CLP
$21.53601
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į PKR
Rs6.3646641
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į KZT
12.0807828
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į THB
฿0.7130862
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į TWD
NT$0.679023
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į AED
د.إ0.0822447
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į CHF
Fr0.0177039
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į HKD
HK$0.1743498
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į AMD
֏8.5630851
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į MAD
.د.م0.2023623
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į MXN
$0.4174983
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į SAR
ريال0.0840375
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į PLN
0.0815724
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į RON
лв0.0970353
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į SEK
kr0.2095335
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į BGN
лв0.0374247
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į HUF
Ft7.5378276
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į CZK
0.4679208
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į KWD
د.ك0.00683505
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į ILS
0.0746253
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į AOA
Kz20.4282837
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į BHD
.د.ب0.00844857
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į BMD
$0.02241
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į DKK
kr0.1429758
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į HNL
L0.5873661
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į MUR
1.0209996
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į NAD
$0.3939678
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į NOK
kr0.2225313
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į NZD
$0.0376488
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į PAB
B/.0.02241
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į PGK
K0.0950184
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į QAR
ر.ق0.0815724
1 Unicorn Fart Dust(UFD) į RSD
дин.2.2452579

Unicorn Fart Dust išteklius

Išsamesnei Unicorn Fart Dust analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Unicorn Fart Dust svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Unicorn Fart Dust

Kiek Unicorn Fart Dust(UFD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UFD kaina USD valiuta yra 0.02241USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UFD į USD kaina?
Dabartinė UFD kaina USD valiuta yra $ 0.02241. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Unicorn Fart Dust rinkos kapitalizacija?
UFD rinkos kapitalizacija yra $ 22.41MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UFD apyvartoje?
UFD apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UFD kaina?
UFD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4222777994253674USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UFD kaina?
UFD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.013946593965305528USD.
Kokia yra UFD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UFD yra $ 131.17KUSD.
Ar UFD kaina šiais metais kils?
UFD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UFD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:04:38(UTC+8)

Unicorn Fart Dust (UFD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

UFD-į-USD skaičiuoklė

Suma

UFD
UFD
USD
USD

1 UFD = 0.02241 USD

Prekiauti UFD

UFDUSDT
$0.02241
$0.02241$0.02241
-6.97%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis