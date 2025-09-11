Unicorn Fart Dust (UFD) realiojo laiko kaina yra $ 0.02241. Per pastarąsias 24 valandas UFD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02209 iki aukščiausios $ 0.0253 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UFD kaina yra $ 0.4222777994253674, o žemiausia – $ 0.013946593965305528.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UFD per pastarąją valandą pasikeitė -0.93%, per 24 valandas – -7.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Unicorn Fart Dust (UFD) rinkos informacija
No.865
$ 22.41M
$ 22.41M
$ 131.17K
$ 131.17K
$ 22.41M
$ 22.41M
1.00B
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
SOL
Dabartinė Unicorn Fart Dust rinkos kapitalizacija yra $ 22.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 131.17K. UFD apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.41M
Unicorn Fart Dust (UFD) kainos istorija USD
Stebėkite Unicorn Fart Dust kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0017075
-7.08%
30 dienų
$ -0.01741
-43.73%
60 dienų
$ -0.00455
-16.88%
90 dienų
$ -0.00127
-5.37%
Unicorn Fart Dust kainos pokytis šiandien
Šiandien UFD užfiksuotas $ -0.0017075 (-7.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Unicorn Fart Dust 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01741 (-43.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Unicorn Fart Dust 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UFD rodiklis pasikeitė $ -0.00455 (-16.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Unicorn Fart Dust 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00127 (-5.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Unicorn Fart Dust (UFD) pokyčius?
Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain.
Unicorn Fart Dust galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Unicorn Fart Dust investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti UFDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Unicorn Fart Dust mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Unicorn Fart Dust, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Unicorn Fart Dust kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Unicorn Fart Dust (UFD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Unicorn Fart Dust (UFD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Unicorn Fart Dust prognozes.
Supratimas apie Unicorn Fart Dust (UFD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UFDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Unicorn Fart Dust (UFD)
Ieškote, kaip nusipirkti Unicorn Fart Dust? Viskas paprasta ir patogu! Unicorn Fart Dust lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.