Unicorn Fart Dust (UFD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Unicorn Fart Dust kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek UFD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Unicorn Fart Dust kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Unicorn Fart Dust kainos prognozė
$0.02437
+6.60%
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:28:59(UTC+8)

Unicorn Fart Dust Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Unicorn Fart Dust (UFD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Unicorn Fart Dust galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02437 prekybos kainą 2025 m.

Unicorn Fart Dust (UFD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Unicorn Fart Dust galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.025588 prekybos kainą 2026 m.

Unicorn Fart Dust (UFD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. UFD ateities kaina yra $ 0.026867 su 10.25% augimo norma.

Unicorn Fart Dust (UFD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. UFD ateities kaina yra $ 0.028211 su 15.76% augimo norma.

Unicorn Fart Dust (UFD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UFD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.029621, o augimo norma – 21.55%.

Unicorn Fart Dust (UFD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UFD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.031102, o augimo norma – 27.63%.

Unicorn Fart Dust (UFD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Unicorn Fart Dust kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.050663 prekybos kainą.

Unicorn Fart Dust (UFD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Unicorn Fart Dust kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.082525 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02437
    0.00%
  • 2026
    $ 0.025588
    5.00%
  • 2027
    $ 0.026867
    10.25%
  • 2028
    $ 0.028211
    15.76%
  • 2029
    $ 0.029621
    21.55%
  • 2030
    $ 0.031102
    27.63%
  • 2031
    $ 0.032658
    34.01%
  • 2032
    $ 0.034291
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.036005
    47.75%
  • 2034
    $ 0.037805
    55.13%
  • 2035
    $ 0.039696
    62.89%
  • 2036
    $ 0.041680
    71.03%
  • 2037
    $ 0.043765
    79.59%
  • 2038
    $ 0.045953
    88.56%
  • 2039
    $ 0.048250
    97.99%
  • 2040
    $ 0.050663
    107.89%
Trumpalaikės Unicorn Fart Dust kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02437
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.024373
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.024393
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.024470
    0.41%
Unicorn Fart Dust (UFD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma UFD kaina yra $0.02437. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Unicorn Fart Dust (UFD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė UFD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.024373. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Unicorn Fart Dust (UFD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė UFD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.024393. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Unicorn Fart Dust (UFD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma UFD kaina yra $0.024470. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Unicorn Fart Dust kainų statistika

$ 0.02437
$ 24.42M
1.00B
$ 96.14K
Naujausia UFD kaina yra $ 0.02437. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +6.60%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 96.14K.
Be to, UFD turi 1.00B apyvartą ir $ 24.42M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Unicorn Fart Dust (UFD)

Bandote įsigyti UFD? Dabar galite UFD įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Unicorn Fart Dust ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti UFD dabar

Unicorn Fart Dust istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Unicorn Fart Dust, dabartinė Unicorn Fart Dust kaina yra 0.02442USD. Apyvartinė Unicorn Fart Dust (UFD) pasiūla yra 0.00 UFD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $24.42M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.07%
    $ 0.001680
    $ 0.02479
    $ 0.02217
  • 7 dienos
    0.06%
    $ 0.001459
    $ 0.0269
    $ 0.021
  • 30 dienų
    -0.46%
    $ -0.021410
    $ 0.052
    $ 0.021
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Unicorn Fart Dust kaina pasikeitė $0.001680, atspindinti 0.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Unicorn Fart Dust buvo prekiaujama aukščiausia $0.0269 ir žemiausia $0.021. Kainos pokytis buvo 0.06%. Ši naujausia tendencija parodo UFD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Unicorn Fart Dust įvyko -0.46%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.021410 vertę. Tai rodo, kad UFD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Unicorn Fart Dust kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą UFD kainų istoriją

Kaip veikia Unicorn Fart Dust (UFD) kainų prognozės modulis?

Unicorn Fart Dust Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas UFD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Unicorn Fart Dust ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą UFD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Unicorn Fart Dust kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja UFD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina UFD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Unicorn Fart Dust potencialą.

Kodėl UFD kainų prognozė yra svarbi?

UFD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į UFD dabar?
Pagal jūsų prognozes, UFD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio UFD kainų prognozė?
Remiantis Unicorn Fart Dust (UFD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama UFD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 UFD 2026 m.?
1 vieneto Unicorn Fart Dust (UFD) kaina šiandien yra $0.02437. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UFD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama UFD kaina 2027 m.?
Unicorn Fart Dust (UFD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 UFD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė UFD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Unicorn Fart Dust (UFD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė UFD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Unicorn Fart Dust (UFD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 UFD 2030 m.?
1 vieneto Unicorn Fart Dust (UFD) kaina šiandien yra $0.02437. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UFD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia UFD kainų prognozė 2040 metams?
Unicorn Fart Dust (UFD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 UFD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.