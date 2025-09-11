Daugiau apie UDAO

$0.1186
UDAO (UDAO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:19:32(UTC+8)

UDAO (UDAO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1157
24 val. žemiausia
$ 0.1187
24 val. aukščiausia

$ 0.1157
$ 0.1187
$ 5.499689964631387
$ 0.09039231915880885
+0.25%

+1.19%

+1.10%

+1.10%

UDAO (UDAO) realiojo laiko kaina yra $ 0.1186. Per pastarąsias 24 valandas UDAO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1157 iki aukščiausios $ 0.1187 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UDAO kaina yra $ 5.499689964631387, o žemiausia – $ 0.09039231915880885.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UDAO per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +1.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UDAO (UDAO) rinkos informacija

No.4088

$ 0.00
$ 75.45K
$ 23.72M
0.00
200,000,000
MATIC

Dabartinė UDAO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 75.45K. UDAO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.72M

UDAO (UDAO) kainos istorija USD

Stebėkite UDAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001395+1.19%
30 dienų$ -0.0058-4.67%
60 dienų$ -0.0088-6.91%
90 dienų$ -0.0108-8.35%
UDAO kainos pokytis šiandien

Šiandien UDAO užfiksuotas $ +0.001395 (+1.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

UDAO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0058 (-4.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

UDAO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UDAO rodiklis pasikeitė $ -0.0088 (-6.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

UDAO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0108 (-8.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UDAO (UDAO) pokyčius?

Peržiūrėkite UDAO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra UDAO (UDAO)

Udao is a Web3 platform to learn job relevant skills and find work.

UDAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų UDAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti UDAOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie UDAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti UDAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

UDAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UDAO (UDAO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UDAO (UDAO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UDAO prognozes.

Peržiūrėkite UDAO kainos prognozę dabar!

UDAO (UDAO) Tokenomika

Supratimas apie UDAO (UDAO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UDAOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti UDAO (UDAO)

Ieškote, kaip nusipirkti UDAO? Viskas paprasta ir patogu! UDAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

UDAO į vietos valiutas

1 UDAO(UDAO) į VND
3,120.959
1 UDAO(UDAO) į AUD
A$0.179086
1 UDAO(UDAO) į GBP
0.086578
1 UDAO(UDAO) į EUR
0.10081
1 UDAO(UDAO) į USD
$0.1186
1 UDAO(UDAO) į MYR
RM0.500492
1 UDAO(UDAO) į TRY
4.895808
1 UDAO(UDAO) į JPY
¥17.4342
1 UDAO(UDAO) į ARS
ARS$168.9457
1 UDAO(UDAO) į RUB
10.0217
1 UDAO(UDAO) į INR
10.453404
1 UDAO(UDAO) į IDR
Rp1,944.261984
1 UDAO(UDAO) į KRW
164.721168
1 UDAO(UDAO) į PHP
6.776804
1 UDAO(UDAO) į EGP
￡E.5.709404
1 UDAO(UDAO) į BRL
R$0.64044
1 UDAO(UDAO) į CAD
C$0.163668
1 UDAO(UDAO) į BDT
14.44548
1 UDAO(UDAO) į NGN
178.883194
1 UDAO(UDAO) į COP
$465.097016
1 UDAO(UDAO) į ZAR
R.2.074314
1 UDAO(UDAO) į UAH
4.895808
1 UDAO(UDAO) į VES
Bs18.5016
1 UDAO(UDAO) į CLP
$113.9746
1 UDAO(UDAO) į PKR
Rs33.683586
1 UDAO(UDAO) į KZT
63.934888
1 UDAO(UDAO) į THB
฿3.769108
1 UDAO(UDAO) į TWD
NT$3.59951
1 UDAO(UDAO) į AED
د.إ0.435262
1 UDAO(UDAO) į CHF
Fr0.093694
1 UDAO(UDAO) į HKD
HK$0.922708
1 UDAO(UDAO) į AMD
֏45.318246
1 UDAO(UDAO) į MAD
.د.م1.070958
1 UDAO(UDAO) į MXN
$2.204774
1 UDAO(UDAO) į SAR
ريال0.44475
1 UDAO(UDAO) į PLN
0.431704
1 UDAO(UDAO) į RON
лв0.513538
1 UDAO(UDAO) į SEK
kr1.10891
1 UDAO(UDAO) į BGN
лв0.198062
1 UDAO(UDAO) į HUF
Ft39.865018
1 UDAO(UDAO) į CZK
2.473996
1 UDAO(UDAO) į KWD
د.ك0.036173
1 UDAO(UDAO) į ILS
0.393752
1 UDAO(UDAO) į AOA
Kz108.508326
1 UDAO(UDAO) į BHD
.د.ب0.0447122
1 UDAO(UDAO) į BMD
$0.1186
1 UDAO(UDAO) į DKK
kr0.756668
1 UDAO(UDAO) į HNL
L3.108506
1 UDAO(UDAO) į MUR
5.3963
1 UDAO(UDAO) į NAD
$2.084988
1 UDAO(UDAO) į NOK
kr1.177698
1 UDAO(UDAO) į NZD
$0.199248
1 UDAO(UDAO) į PAB
B/.0.1186
1 UDAO(UDAO) į PGK
K0.502864
1 UDAO(UDAO) į QAR
ر.ق0.431704
1 UDAO(UDAO) į RSD
дин.11.878976

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UDAO

Kiek UDAO(UDAO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UDAO kaina USD valiuta yra 0.1186USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UDAO į USD kaina?
Dabartinė UDAO kaina USD valiuta yra $ 0.1186. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UDAO rinkos kapitalizacija?
UDAO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UDAO apyvartoje?
UDAO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UDAO kaina?
UDAO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.499689964631387USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UDAO kaina?
UDAO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.09039231915880885USD.
Kokia yra UDAO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UDAO yra $ 75.45KUSD.
Ar UDAO kaina šiais metais kils?
UDAO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UDAO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
