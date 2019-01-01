UDAO (UDAO) Tokenomika

UDAO (UDAO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieUDAO (UDAO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
UDAO (UDAO) Informacija

Udao is a Web3 platform to learn job relevant skills and find work.

Oficiali svetainė:
https://udao.org/
Baltoji knyga:
https://app.udao.org/documents/Whitepaper-udao.pdf
Blokų naršyklė:
https://polygonscan.com/token/0x433cCeBC95ad458E74d81837Db0D4aa27e30E117

UDAO (UDAO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius UDAO (UDAO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

UDAO (UDAO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti UDAO (UDAO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų UDAO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek UDAO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate UDAO tokenomiką, galite peržiūrėti UDAO tokeno kainą realiuoju laiku!

