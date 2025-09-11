Daugiau apie UBXS

UBXS Token kaina(UBXS)

$0.012
+5.07%1D
UBXS Token (UBXS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:50:53(UTC+8)

UBXS Token (UBXS) kainos informacija (USD)

$ 0.01115
24 val. žemiausia
$ 0.0125
24 val. aukščiausia

+1.69%

+5.07%

-7.70%

-7.70%

UBXS Token (UBXS) realiojo laiko kaina yra $ 0.012. Per pastarąsias 24 valandas UBXS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01115 iki aukščiausios $ 0.0125 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UBXS kaina yra $ 0.6548858415756186, o žemiausia – $ 0.009392121359881727.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UBXS per pastarąją valandą pasikeitė +1.69%, per 24 valandas – +5.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UBXS Token (UBXS) rinkos informacija

No.2335

$ 685.86K
$ 685.86K$ 685.86K

$ 8.34K
$ 8.34K$ 8.34K

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

57.16M
57.16M 57.16M

84,999,999
84,999,999 84,999,999

BSC

Dabartinė UBXS Token rinkos kapitalizacija yra $ 685.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.34K. UBXS apyvartoje yra 57.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 84999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.02M

UBXS Token (UBXS) kainos istorija USD

Stebėkite UBXS Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000579+5.07%
30 dienų$ -0.00368-23.47%
60 dienų$ -0.01251-51.05%
90 dienų$ -0.00922-43.45%
UBXS Token kainos pokytis šiandien

Šiandien UBXS užfiksuotas $ +0.000579 (+5.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

UBXS Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00368 (-23.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

UBXS Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UBXS rodiklis pasikeitė $ -0.01251 (-51.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

UBXS Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00922 (-43.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UBXS Token (UBXS) pokyčius?

Peržiūrėkite UBXS Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra UBXS Token (UBXS)

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

UBXS Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų UBXS Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti UBXSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie UBXS Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti UBXS Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

UBXS Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UBXS Token (UBXS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UBXS Token (UBXS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UBXS Token prognozes.

Peržiūrėkite UBXS Token kainos prognozę dabar!

UBXS Token (UBXS) Tokenomika

Supratimas apie UBXS Token (UBXS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UBXSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti UBXS Token (UBXS)

Ieškote, kaip nusipirkti UBXS Token? Viskas paprasta ir patogu! UBXS Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

UBXS į vietos valiutas

UBXS Token išteklius

Išsamesnei UBXS Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UBXS Token

Kiek UBXS Token(UBXS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UBXS kaina USD valiuta yra 0.012USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UBXS į USD kaina?
Dabartinė UBXS kaina USD valiuta yra $ 0.012. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UBXS Token rinkos kapitalizacija?
UBXS rinkos kapitalizacija yra $ 685.86KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UBXS apyvartoje?
UBXS apyvartoje yra 57.16MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UBXS kaina?
UBXS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6548858415756186USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UBXS kaina?
UBXS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.009392121359881727USD.
Kokia yra UBXS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UBXS yra $ 8.34KUSD.
Ar UBXS kaina šiais metais kils?
UBXS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UBXS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:50:53(UTC+8)

UBXS Token (UBXS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

