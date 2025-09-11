UBXS Token (UBXS) realiojo laiko kaina yra $ 0.012. Per pastarąsias 24 valandas UBXS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01115 iki aukščiausios $ 0.0125 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UBXS kaina yra $ 0.6548858415756186, o žemiausia – $ 0.009392121359881727.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UBXS per pastarąją valandą pasikeitė +1.69%, per 24 valandas – +5.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
UBXS Token (UBXS) rinkos informacija
No.2335
$ 685.86K
$ 685.86K
$ 8.34K
$ 8.34K
$ 1.02M
$ 1.02M
57.16M
57.16M
84,999,999
84,999,999
BSC
Dabartinė UBXS Token rinkos kapitalizacija yra $ 685.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.34K. UBXS apyvartoje yra 57.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 84999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.02M
UBXS Token (UBXS) kainos istorija USD
Stebėkite UBXS Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000579
+5.07%
30 dienų
$ -0.00368
-23.47%
60 dienų
$ -0.01251
-51.05%
90 dienų
$ -0.00922
-43.45%
UBXS Token kainos pokytis šiandien
Šiandien UBXS užfiksuotas $ +0.000579 (+5.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
UBXS Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00368 (-23.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
UBXS Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UBXS rodiklis pasikeitė $ -0.01251 (-51.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
UBXS Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00922 (-43.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UBXS Token (UBXS) pokyčius?
UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.
UBXS Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų UBXS Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti UBXSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie UBXS Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti UBXS Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
UBXS Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos UBXS Token (UBXS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UBXS Token (UBXS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UBXS Token prognozes.
Supratimas apie UBXS Token (UBXS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UBXSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti UBXS Token (UBXS)
Ieškote, kaip nusipirkti UBXS Token? Viskas paprasta ir patogu! UBXS Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.