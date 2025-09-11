Daugiau apie TUT

Tutorial kaina(TUT)

1 TUT į USD – tiesioginė kaina:

$0.066591
$0.066591$0.066591
-0.51%1D
USD
Tutorial (TUT) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Tutorial (TUT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.065552
$ 0.065552$ 0.065552
24 val. žemiausia
$ 0.068487
$ 0.068487$ 0.068487
24 val. aukščiausia

$ 0.065552
$ 0.065552$ 0.065552

$ 0.068487
$ 0.068487$ 0.068487

$ 0.08092095681788791
$ 0.08092095681788791$ 0.08092095681788791

$ 0.00025507551097587
$ 0.00025507551097587$ 0.00025507551097587

-0.39%

-0.51%

-1.60%

-1.60%

Tutorial (TUT) realiojo laiko kaina yra $ 0.066591. Per pastarąsias 24 valandas TUT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.065552 iki aukščiausios $ 0.068487 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TUT kaina yra $ 0.08092095681788791, o žemiausia – $ 0.00025507551097587.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TUT per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – -0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tutorial (TUT) rinkos informacija

No.556

$ 55.79M
$ 55.79M$ 55.79M

$ 98.57K
$ 98.57K$ 98.57K

$ 66.59M
$ 66.59M$ 66.59M

837.85M
837.85M 837.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

837,849,803.9760288
837,849,803.9760288 837,849,803.9760288

83.78%

BSC

Dabartinė Tutorial rinkos kapitalizacija yra $ 55.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 98.57K. TUT apyvartoje yra 837.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 837849803.9760288. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 66.59M

Tutorial (TUT) kainos istorija USD

Stebėkite Tutorial kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00034136-0.51%
30 dienų$ +0.0069+11.55%
60 dienų$ +0.007902+13.46%
90 dienų$ +0.037926+132.30%
Tutorial kainos pokytis šiandien

Šiandien TUT užfiksuotas $ -0.00034136 (-0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Tutorial 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0069 (+11.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Tutorial 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TUT rodiklis pasikeitė $ +0.007902 (+13.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Tutorial 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.037926 (+132.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tutorial (TUT) pokyčius?

Peržiūrėkite Tutorial kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Tutorial (TUT)

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

Tutorial galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tutorial investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TUTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tutorial mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tutorial, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Tutorial kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tutorial (TUT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tutorial (TUT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tutorial prognozes.

Peržiūrėkite Tutorial kainos prognozę dabar!

Tutorial (TUT) Tokenomika

Supratimas apie Tutorial (TUT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TUTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Tutorial (TUT)

Ieškote, kaip nusipirkti Tutorial? Viskas paprasta ir patogu! Tutorial lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TUT į vietos valiutas

1 Tutorial(TUT) į VND
1,752.342165
1 Tutorial(TUT) į AUD
A$0.10055241
1 Tutorial(TUT) į GBP
0.04861143
1 Tutorial(TUT) į EUR
0.05660235
1 Tutorial(TUT) į USD
$0.066591
1 Tutorial(TUT) į MYR
RM0.28101402
1 Tutorial(TUT) į TRY
2.74887648
1 Tutorial(TUT) į JPY
¥9.788877
1 Tutorial(TUT) į ARS
ARS$94.8588795
1 Tutorial(TUT) į RUB
5.62627359
1 Tutorial(TUT) į INR
5.87865348
1 Tutorial(TUT) į IDR
Rp1,091.65556304
1 Tutorial(TUT) į KRW
92.74461525
1 Tutorial(TUT) į PHP
3.81300066
1 Tutorial(TUT) į EGP
￡E.3.20702256
1 Tutorial(TUT) į BRL
R$0.3595914
1 Tutorial(TUT) į CAD
C$0.09189558
1 Tutorial(TUT) į BDT
8.1107838
1 Tutorial(TUT) į NGN
100.43853939
1 Tutorial(TUT) į COP
$261.14060196
1 Tutorial(TUT) į ZAR
R.1.16600841
1 Tutorial(TUT) į UAH
2.74887648
1 Tutorial(TUT) į VES
Bs10.388196
1 Tutorial(TUT) į CLP
$63.993951
1 Tutorial(TUT) į PKR
Rs18.91250991
1 Tutorial(TUT) į KZT
35.89787628
1 Tutorial(TUT) į THB
฿2.1175938
1 Tutorial(TUT) į TWD
NT$2.02170276
1 Tutorial(TUT) į AED
د.إ0.24438897
1 Tutorial(TUT) į CHF
Fr0.05260689
1 Tutorial(TUT) į HKD
HK$0.51807798
1 Tutorial(TUT) į AMD
֏25.44508701
1 Tutorial(TUT) į MAD
.د.م0.60131673
1 Tutorial(TUT) į MXN
$1.23925851
1 Tutorial(TUT) į SAR
ريال0.24971625
1 Tutorial(TUT) į PLN
0.24239124
1 Tutorial(TUT) į RON
лв0.28833903
1 Tutorial(TUT) į SEK
kr0.62329176
1 Tutorial(TUT) į BGN
лв0.11120697
1 Tutorial(TUT) į HUF
Ft22.39854876
1 Tutorial(TUT) į CZK
1.38975417
1 Tutorial(TUT) į KWD
د.ك0.020310255
1 Tutorial(TUT) į ILS
0.22108212
1 Tutorial(TUT) į AOA
Kz60.70235787
1 Tutorial(TUT) į BHD
.د.ب0.025104807
1 Tutorial(TUT) į BMD
$0.066591
1 Tutorial(TUT) į DKK
kr0.42485058
1 Tutorial(TUT) į HNL
L1.74535011
1 Tutorial(TUT) į MUR
3.03388596
1 Tutorial(TUT) į NAD
$1.17066978
1 Tutorial(TUT) į NOK
kr0.66191454
1 Tutorial(TUT) į NZD
$0.11187288
1 Tutorial(TUT) į PAB
B/.0.066591
1 Tutorial(TUT) į PGK
K0.28234584
1 Tutorial(TUT) į QAR
ر.ق0.24239124
1 Tutorial(TUT) į RSD
дин.6.67175229

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tutorial

Kiek Tutorial(TUT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TUT kaina USD valiuta yra 0.066591USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TUT į USD kaina?
Dabartinė TUT kaina USD valiuta yra $ 0.066591. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tutorial rinkos kapitalizacija?
TUT rinkos kapitalizacija yra $ 55.79MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TUT apyvartoje?
TUT apyvartoje yra 837.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TUT kaina?
TUT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.08092095681788791USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TUT kaina?
TUT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00025507551097587USD.
Kokia yra TUT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TUT yra $ 98.57KUSD.
Ar TUT kaina šiais metais kils?
TUT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TUT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Tutorial (TUT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
1 TUT = 0.066591 USD

