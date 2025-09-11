Daugiau apie HUMA

Huma Finance logotipas

Huma Finance kaina(HUMA)

1 HUMA į USD – tiesioginė kaina:

$0.02678
$0.02678$0.02678
+2.13%1D
USD
Huma Finance (HUMA) kainos grafikas realiu laiku
Huma Finance (HUMA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02586
$ 0.02586$ 0.02586
24 val. žemiausia
$ 0.02747
$ 0.02747$ 0.02747
24 val. aukščiausia

$ 0.02586
$ 0.02586$ 0.02586

$ 0.02747
$ 0.02747$ 0.02747

$ 0.06927111521862415
$ 0.06927111521862415$ 0.06927111521862415

$ 0.02283000415356628
$ 0.02283000415356628$ 0.02283000415356628

-0.15%

+2.13%

+12.28%

+12.28%

Huma Finance (HUMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.02678. Per pastarąsias 24 valandas HUMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02586 iki aukščiausios $ 0.02747 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HUMA kaina yra $ 0.06927111521862415, o žemiausia – $ 0.02283000415356628.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HUMA per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – +2.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Huma Finance (HUMA) rinkos informacija

No.527

$ 60.08M
$ 60.08M$ 60.08M

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

$ 267.80M
$ 267.80M$ 267.80M

2.24B
2.24B 2.24B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,997,785.50501
9,999,997,785.50501 9,999,997,785.50501

22.43%

SOL

Dabartinė Huma Finance rinkos kapitalizacija yra $ 60.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.91M. HUMA apyvartoje yra 2.24B vienetų, o bendras kiekis siekia 9999997785.50501. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 267.80M

Huma Finance (HUMA) kainos istorija USD

Stebėkite Huma Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0005585+2.13%
30 dienų$ -0.00699-20.70%
60 dienų$ -0.01081-28.76%
90 dienų$ -0.0119-30.77%
Huma Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien HUMA užfiksuotas $ +0.0005585 (+2.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Huma Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00699 (-20.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Huma Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HUMA rodiklis pasikeitė $ -0.01081 (-28.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Huma Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0119 (-30.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Huma Finance (HUMA) pokyčius?

Peržiūrėkite Huma Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Huma Finance (HUMA)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Huma Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Huma Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HUMAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Huma Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Huma Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Huma Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Huma Finance (HUMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Huma Finance (HUMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Huma Finance prognozes.

Peržiūrėkite Huma Finance kainos prognozę dabar!

Huma Finance (HUMA) Tokenomika

Supratimas apie Huma Finance (HUMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HUMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Huma Finance (HUMA)

Ieškote, kaip nusipirkti Huma Finance? Viskas paprasta ir patogu! Huma Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Huma Finance išteklius

Išsamesnei Huma Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Huma Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Huma Finance

Kiek Huma Finance(HUMA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HUMA kaina USD valiuta yra 0.02678USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HUMA į USD kaina?
Dabartinė HUMA kaina USD valiuta yra $ 0.02678. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Huma Finance rinkos kapitalizacija?
HUMA rinkos kapitalizacija yra $ 60.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HUMA apyvartoje?
HUMA apyvartoje yra 2.24BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HUMA kaina?
HUMA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.06927111521862415USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HUMA kaina?
HUMA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02283000415356628USD.
Kokia yra HUMA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HUMA yra $ 1.91MUSD.
Ar HUMA kaina šiais metais kils?
HUMA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HUMA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:27:49(UTC+8)

