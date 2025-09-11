Huma Finance (HUMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.02678. Per pastarąsias 24 valandas HUMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02586 iki aukščiausios $ 0.02747 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HUMA kaina yra $ 0.06927111521862415, o žemiausia – $ 0.02283000415356628.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HUMA per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – +2.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Huma Finance (HUMA) rinkos informacija
No.527
$ 60.08M
$ 60.08M$ 60.08M
$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M
$ 267.80M
$ 267.80M$ 267.80M
2.24B
2.24B 2.24B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,999,997,785.50501
9,999,997,785.50501 9,999,997,785.50501
22.43%
SOL
Dabartinė Huma Finance rinkos kapitalizacija yra $ 60.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.91M. HUMA apyvartoje yra 2.24B vienetų, o bendras kiekis siekia 9999997785.50501. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 267.80M
Huma Finance (HUMA) kainos istorija USD
Stebėkite Huma Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0005585
+2.13%
30 dienų
$ -0.00699
-20.70%
60 dienų
$ -0.01081
-28.76%
90 dienų
$ -0.0119
-30.77%
Huma Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien HUMA užfiksuotas $ +0.0005585 (+2.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Huma Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00699 (-20.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Huma Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HUMA rodiklis pasikeitė $ -0.01081 (-28.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Huma Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0119 (-30.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Huma Finance (HUMA) pokyčius?
Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.
Huma Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Huma Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HUMAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Huma Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Huma Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Huma Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Huma Finance (HUMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Huma Finance (HUMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Huma Finance prognozes.
Supratimas apie Huma Finance (HUMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HUMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Huma Finance (HUMA)
Ieškote, kaip nusipirkti Huma Finance? Viskas paprasta ir patogu! Huma Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.