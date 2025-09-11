OKB (OKB) realiojo laiko kaina yra $ 196.215. Per pastarąsias 24 valandas OKB svyravo nuo žemiausios kainos $ 191.045 iki aukščiausios $ 197.026 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OKB kaina yra $ 139.75844256653266, o žemiausia – $ 1.25311487482.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OKB per pastarąją valandą pasikeitė +1.30%, per 24 valandas – +2.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
OKB (OKB) rinkos informacija
Dabartinė OKB rinkos kapitalizacija yra $ 4.12B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.06M. OKB apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.12B
OKB (OKB) kainos istorija USD
Stebėkite OKB kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +3.88506
+2.02%
30 dienų
$ +150.148
+325.93%
60 dienų
$ +147.338
+301.44%
90 dienų
$ +144.834
+281.88%
OKB kainos pokytis šiandien
Šiandien OKB užfiksuotas $ +3.88506 (+2.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
OKB 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +150.148 (+325.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
OKB 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OKB rodiklis pasikeitė $ +147.338 (+301.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
OKB 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +144.834 (+281.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.
