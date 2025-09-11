Daugiau apie OKB

OKB kaina(OKB)

$196.215
OKB (OKB) kainos grafikas realiu laiku
OKB (OKB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 191.045
24 val. žemiausia
$ 197.026
24 val. aukščiausia

$ 191.045
$ 197.026
$ 139.75844256653266
$ 1.25311487482
+1.30%

+2.02%

+12.58%

+12.58%

OKB (OKB) realiojo laiko kaina yra $ 196.215. Per pastarąsias 24 valandas OKB svyravo nuo žemiausios kainos $ 191.045 iki aukščiausios $ 197.026 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OKB kaina yra $ 139.75844256653266, o žemiausia – $ 1.25311487482.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OKB per pastarąją valandą pasikeitė +1.30%, per 24 valandas – +2.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OKB (OKB) rinkos informacija

No.25

$ 4.12B
$ 9.06M
$ 4.12B
21.00M
21,000,000
NONE

Dabartinė OKB rinkos kapitalizacija yra $ 4.12B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.06M. OKB apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.12B

OKB (OKB) kainos istorija USD

Stebėkite OKB kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +3.88506+2.02%
30 dienų$ +150.148+325.93%
60 dienų$ +147.338+301.44%
90 dienų$ +144.834+281.88%
OKB kainos pokytis šiandien

Šiandien OKB užfiksuotas $ +3.88506 (+2.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OKB 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +150.148 (+325.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OKB 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OKB rodiklis pasikeitė $ +147.338 (+301.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OKB 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +144.834 (+281.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OKB (OKB) pokyčius?

Kas yra OKB (OKB)

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange's special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

OKB galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OKB investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OKBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OKB mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OKB, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OKB kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OKB (OKB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OKB (OKB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OKB prognozes.

OKB (OKB) Tokenomika

Supratimas apie OKB (OKB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OKBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OKB (OKB)

Ieškote, kaip nusipirkti OKB? Viskas paprasta ir patogu! OKB lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OKB į vietos valiutas

1 OKB(OKB) į VND
5,163,397.725
1 OKB(OKB) į AUD
A$296.28465
1 OKB(OKB) į GBP
145.1991
1 OKB(OKB) į EUR
166.78275
1 OKB(OKB) į USD
$196.215
1 OKB(OKB) į MYR
RM828.0273
1 OKB(OKB) į TRY
8,101.71735
1 OKB(OKB) į JPY
¥28,843.605
1 OKB(OKB) į ARS
ARS$279,508.2675
1 OKB(OKB) į RUB
16,833.28485
1 OKB(OKB) į INR
17,325.7845
1 OKB(OKB) į IDR
Rp3,216,638.8296
1 OKB(OKB) į KRW
273,278.44125
1 OKB(OKB) į PHP
11,235.2709
1 OKB(OKB) į EGP
￡E.9,447.75225
1 OKB(OKB) į BRL
R$1,059.561
1 OKB(OKB) į CAD
C$270.7767
1 OKB(OKB) į BDT
23,898.987
1 OKB(OKB) į NGN
295,949.12235
1 OKB(OKB) į COP
$769,468.8954
1 OKB(OKB) į ZAR
R.3,441.6111
1 OKB(OKB) į UAH
8,099.7552
1 OKB(OKB) į VES
Bs30,609.54
1 OKB(OKB) į CLP
$188,562.615
1 OKB(OKB) į PKR
Rs55,727.02215
1 OKB(OKB) į KZT
105,775.5822
1 OKB(OKB) į THB
฿6,243.5613
1 OKB(OKB) į TWD
NT$5,951.20095
1 OKB(OKB) į AED
د.إ720.10905
1 OKB(OKB) į CHF
Fr155.00985
1 OKB(OKB) į HKD
HK$1,526.5527
1 OKB(OKB) į AMD
֏74,975.71365
1 OKB(OKB) į MAD
.د.م1,771.82145
1 OKB(OKB) į MXN
$3,655.48545
1 OKB(OKB) į SAR
ريال735.80625
1 OKB(OKB) į PLN
714.2226
1 OKB(OKB) į RON
лв851.5731
1 OKB(OKB) į SEK
kr1,836.5724
1 OKB(OKB) į BGN
лв327.67905
1 OKB(OKB) į HUF
Ft66,042.0447
1 OKB(OKB) į CZK
4,096.9692
1 OKB(OKB) į KWD
د.ك59.845575
1 OKB(OKB) į ILS
653.39595
1 OKB(OKB) į AOA
Kz178,863.70755
1 OKB(OKB) į BHD
.د.ب73.973055
1 OKB(OKB) į BMD
$196.215
1 OKB(OKB) į DKK
kr1,251.8517
1 OKB(OKB) į HNL
L5,142.79515
1 OKB(OKB) į MUR
8,939.5554
1 OKB(OKB) į NAD
$3,449.4597
1 OKB(OKB) į NOK
kr1,950.3771
1 OKB(OKB) į NZD
$329.6412
1 OKB(OKB) į PAB
B/.196.215
1 OKB(OKB) į PGK
K831.9516
1 OKB(OKB) į QAR
ر.ق714.2226
1 OKB(OKB) į RSD
дин.19,662.70515

Išsamesnei OKB analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali OKB svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OKB

Kiek OKB(OKB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OKB kaina USD valiuta yra 196.215USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OKB į USD kaina?
Dabartinė OKB kaina USD valiuta yra $ 196.215. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OKB rinkos kapitalizacija?
OKB rinkos kapitalizacija yra $ 4.12BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OKB apyvartoje?
OKB apyvartoje yra 21.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OKB kaina?
OKB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 139.75844256653266USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OKB kaina?
OKB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.25311487482USD.
Kokia yra OKB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OKB yra $ 9.06MUSD.
Ar OKB kaina šiais metais kils?
OKB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OKB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:43:53(UTC+8)

OKB (OKB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin'apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra" ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

