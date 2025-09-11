Truth Network (TRUU) realiojo laiko kaina yra $ 0.0006457. Per pastarąsias 24 valandas TRUU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0006315 iki aukščiausios $ 0.0007014 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRUU kaina yra $ 0.004114185690751992, o žemiausia – $ 0.000458630071505494.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRUU per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Truth Network (TRUU) rinkos informacija
Dabartinė Truth Network rinkos kapitalizacija yra $ 7.84M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 112.93K. TRUU apyvartoje yra 12.15B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 64.57M
Truth Network (TRUU) kainos istorija USD
Stebėkite Truth Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000010356
+1.63%
30 dienų
$ -0.0002583
-28.58%
60 dienų
$ -0.0004333
-40.16%
90 dienų
$ -0.0023733
-78.62%
Truth Network kainos pokytis šiandien
Šiandien TRUU užfiksuotas $ +0.000010356 (+1.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Truth Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002583 (-28.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Truth Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRUU rodiklis pasikeitė $ -0.0004333 (-40.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Truth Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0023733 (-78.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Truth Network (TRUU) pokyčius?
$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.
Truth Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Truth Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TRUUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Truth Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Truth Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Truth Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Truth Network (TRUU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Truth Network (TRUU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Truth Network prognozes.
Supratimas apie Truth Network (TRUU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRUUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Truth Network (TRUU)
Ieškote, kaip nusipirkti Truth Network? Viskas paprasta ir patogu! Truth Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.