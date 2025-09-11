Daugiau apie TRUU

Truth Network (TRUU) kainos grafikas realiu laiku
Truth Network (TRUU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0006315
$ 0.0006315$ 0.0006315
24 val. žemiausia
$ 0.0007014
$ 0.0007014$ 0.0007014
24 val. aukščiausia

$ 0.0006315
$ 0.0006315$ 0.0006315

$ 0.0007014
$ 0.0007014$ 0.0007014

$ 0.004114185690751992
$ 0.004114185690751992$ 0.004114185690751992

$ 0.000458630071505494
$ 0.000458630071505494$ 0.000458630071505494

-0.04%

+1.63%

-11.85%

-11.85%

Truth Network (TRUU) realiojo laiko kaina yra $ 0.0006457. Per pastarąsias 24 valandas TRUU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0006315 iki aukščiausios $ 0.0007014 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRUU kaina yra $ 0.004114185690751992, o žemiausia – $ 0.000458630071505494.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRUU per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Truth Network (TRUU) rinkos informacija

No.1234

$ 7.84M
$ 7.84M$ 7.84M

$ 112.93K
$ 112.93K$ 112.93K

$ 64.57M
$ 64.57M$ 64.57M

12.15B
12.15B 12.15B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

12.14%

ETH

Dabartinė Truth Network rinkos kapitalizacija yra $ 7.84M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 112.93K. TRUU apyvartoje yra 12.15B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 64.57M

Truth Network (TRUU) kainos istorija USD

Stebėkite Truth Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000010356+1.63%
30 dienų$ -0.0002583-28.58%
60 dienų$ -0.0004333-40.16%
90 dienų$ -0.0023733-78.62%
Truth Network kainos pokytis šiandien

Šiandien TRUU užfiksuotas $ +0.000010356 (+1.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Truth Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002583 (-28.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Truth Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRUU rodiklis pasikeitė $ -0.0004333 (-40.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Truth Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0023733 (-78.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Truth Network (TRUU) pokyčius?

Peržiūrėkite Truth Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Truth Network (TRUU)

$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

Truth Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Truth Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TRUUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Truth Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Truth Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Truth Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Truth Network (TRUU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Truth Network (TRUU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Truth Network prognozes.

Peržiūrėkite Truth Network kainos prognozę dabar!

Truth Network (TRUU) Tokenomika

Supratimas apie Truth Network (TRUU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRUUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Truth Network (TRUU)

Ieškote, kaip nusipirkti Truth Network? Viskas paprasta ir patogu! Truth Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Truth Network

Kiek Truth Network(TRUU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRUU kaina USD valiuta yra 0.0006457USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRUU į USD kaina?
Dabartinė TRUU kaina USD valiuta yra $ 0.0006457. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Truth Network rinkos kapitalizacija?
TRUU rinkos kapitalizacija yra $ 7.84MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRUU apyvartoje?
TRUU apyvartoje yra 12.15BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRUU kaina?
TRUU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.004114185690751992USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRUU kaina?
TRUU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000458630071505494USD.
Kokia yra TRUU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRUU yra $ 112.93KUSD.
Ar TRUU kaina šiais metais kils?
TRUU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRUU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Truth Network (TRUU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

