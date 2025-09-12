Truth Network (TRUU) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Truth Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TRUU augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Truth Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Truth Network kainos prognozė
$0.0006764
+0.60%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:23:58(UTC+8)

Truth Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Truth Network (TRUU) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Truth Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000676 prekybos kainą 2025 m.

Truth Network (TRUU) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Truth Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000710 prekybos kainą 2026 m.

Truth Network (TRUU) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TRUU ateities kaina yra $ 0.000745 su 10.25% augimo norma.

Truth Network (TRUU) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TRUU ateities kaina yra $ 0.000783 su 15.76% augimo norma.

Truth Network (TRUU) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TRUU 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000822, o augimo norma – 21.55%.

Truth Network (TRUU) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TRUU 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000863, o augimo norma – 27.63%.

Truth Network (TRUU) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Truth Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001406 prekybos kainą.

Truth Network (TRUU) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Truth Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.002290 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000676
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000710
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000745
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000783
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000822
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000863
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000906
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000951
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000999
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001049
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001101
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001156
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001214
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001275
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001339
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001406
    107.89%
Trumpalaikės Truth Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000676
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000676
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000677
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000679
    0.41%
Truth Network (TRUU) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma TRUU kaina yra $0.000676. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Truth Network (TRUU) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė TRUU, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000676. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Truth Network (TRUU) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TRUU, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000677. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Truth Network (TRUU) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TRUU kaina yra $0.000679. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Truth Network kainų statistika

$ 0.0006764
+0.60%

$ 8.22M
12.15B
$ 97.22K
--

Naujausia TRUU kaina yra $ 0.0006764. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.60%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 97.22K.
Be to, TRUU turi 12.15B apyvartą ir $ 8.22M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Truth Network (TRUU)

Truth Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Truth Network, dabartinė Truth Network kaina yra 0.000676USD. Apyvartinė Truth Network (TRUU) pasiūla yra 0.00 TRUU, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8.22M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.06%
    $ 0.000039
    $ 0.000685
    $ 0.000618
  • 7 dienos
    -0.03%
    $ -0.000025
    $ 0.000703
    $ 0.000562
  • 30 dienų
    -0.29%
    $ -0.000279
    $ 0.001017
    $ 0.000562
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Truth Network kaina pasikeitė $0.000039, atspindinti 0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Truth Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.000703 ir žemiausia $0.000562. Kainos pokytis buvo -0.03%. Ši naujausia tendencija parodo TRUU potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Truth Network įvyko -0.29%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000279 vertę. Tai rodo, kad TRUU artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Truth Network (TRUU) kainų prognozės modulis?

Truth Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TRUU kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Truth Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TRUU būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Truth Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TRUU ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TRUU pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Truth Network potencialą.

Kodėl TRUU kainų prognozė yra svarbi?

TRUU kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TRUU dabar?
Pagal jūsų prognozes, TRUU pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TRUU kainų prognozė?
Remiantis Truth Network (TRUU) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TRUU kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TRUU 2026 m.?
1 vieneto Truth Network (TRUU) kaina šiandien yra $0.000676. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TRUU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TRUU kaina 2027 m.?
Truth Network (TRUU) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TRUU kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TRUU kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Truth Network (TRUU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TRUU kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Truth Network (TRUU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TRUU 2030 m.?
1 vieneto Truth Network (TRUU) kaina šiandien yra $0.000676. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TRUU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TRUU kainų prognozė 2040 metams?
Truth Network (TRUU) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TRUU kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:23:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.