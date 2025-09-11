Daugiau apie TRU1

TrueBit kaina(TRU1)

1 TRU1 į USD – tiesioginė kaina:

$0.2286
$0.2286$0.2286
-0.33%1D
USD
TrueBit (TRU1) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:17:29(UTC+8)

TrueBit (TRU1) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.21773
$ 0.21773$ 0.21773
24 val. žemiausia
$ 0.23058
$ 0.23058$ 0.23058
24 val. aukščiausia

$ 0.21773
$ 0.21773$ 0.21773

$ 0.23058
$ 0.23058$ 0.23058

$ 1.28765448
$ 1.28765448$ 1.28765448

$ 0.07112770232330422
$ 0.07112770232330422$ 0.07112770232330422

-0.21%

-0.33%

-0.72%

-0.72%

TrueBit (TRU1) realiojo laiko kaina yra $ 0.22861. Per pastarąsias 24 valandas TRU1 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.21773 iki aukščiausios $ 0.23058 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRU1 kaina yra $ 1.28765448, o žemiausia – $ 0.07112770232330422.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRU1 per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TrueBit (TRU1) rinkos informacija

No.4300

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.08K
$ 60.08K$ 60.08K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

0
0 0

2021-04-11 00:00:00

ETH

Dabartinė TrueBit rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.08K. TRU1 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

TrueBit (TRU1) kainos istorija USD

Stebėkite TrueBit kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0007569-0.33%
30 dienų$ +0.00793+3.59%
60 dienų$ +0.07012+44.24%
90 dienų$ +0.09507+71.19%
TrueBit kainos pokytis šiandien

Šiandien TRU1 užfiksuotas $ -0.0007569 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TrueBit 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00793 (+3.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TrueBit 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRU1 rodiklis pasikeitė $ +0.07012 (+44.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TrueBit 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.09507 (+71.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TrueBit (TRU1) pokyčius?

Peržiūrėkite TrueBit kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TrueBit (TRU1)

TrueBit Protocol is a cryptocurrency initiative that’s bringing scalable computation to blockchains. They provide scalable off-chain computation for Ethereum using the TrueBit Protocol.

TrueBit galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TrueBit investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TRU1statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TrueBit mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TrueBit, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TrueBit kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TrueBit (TRU1) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TrueBit (TRU1) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TrueBit prognozes.

Peržiūrėkite TrueBit kainos prognozę dabar!

TrueBit (TRU1) Tokenomika

Supratimas apie TrueBit (TRU1) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRU1išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TrueBit (TRU1)

Ieškote, kaip nusipirkti TrueBit? Viskas paprasta ir patogu! TrueBit lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TRU1 į vietos valiutas

1 TrueBit(TRU1) į VND
6,015.87215
1 TrueBit(TRU1) į AUD
A$0.3452011
1 TrueBit(TRU1) į GBP
0.1668853
1 TrueBit(TRU1) į EUR
0.1943185
1 TrueBit(TRU1) į USD
$0.22861
1 TrueBit(TRU1) į MYR
RM0.9647342
1 TrueBit(TRU1) į TRY
9.4370208
1 TrueBit(TRU1) į JPY
¥33.60567
1 TrueBit(TRU1) į ARS
ARS$325.654945
1 TrueBit(TRU1) į RUB
19.317545
1 TrueBit(TRU1) į INR
20.1496854
1 TrueBit(TRU1) į IDR
Rp3,747.7043184
1 TrueBit(TRU1) į KRW
317.5118568
1 TrueBit(TRU1) į PHP
13.0627754
1 TrueBit(TRU1) į EGP
￡E.11.0052854
1 TrueBit(TRU1) į BRL
R$1.234494
1 TrueBit(TRU1) į CAD
C$0.3154818
1 TrueBit(TRU1) į BDT
27.844698
1 TrueBit(TRU1) į NGN
344.8101769
1 TrueBit(TRU1) į COP
$896.5078316
1 TrueBit(TRU1) į ZAR
R.3.9983889
1 TrueBit(TRU1) į UAH
9.4370208
1 TrueBit(TRU1) į VES
Bs35.66316
1 TrueBit(TRU1) į CLP
$219.69421
1 TrueBit(TRU1) į PKR
Rs64.9275261
1 TrueBit(TRU1) į KZT
123.2390788
1 TrueBit(TRU1) į THB
฿7.2652258
1 TrueBit(TRU1) į TWD
NT$6.9383135
1 TrueBit(TRU1) į AED
د.إ0.8389987
1 TrueBit(TRU1) į CHF
Fr0.1806019
1 TrueBit(TRU1) į HKD
HK$1.7785858
1 TrueBit(TRU1) į AMD
֏87.3541671
1 TrueBit(TRU1) į MAD
.د.م2.0643483
1 TrueBit(TRU1) į MXN
$4.2498599
1 TrueBit(TRU1) į SAR
ريال0.8572875
1 TrueBit(TRU1) į PLN
0.8321404
1 TrueBit(TRU1) į RON
лв0.9898813
1 TrueBit(TRU1) į SEK
kr2.1375035
1 TrueBit(TRU1) į BGN
лв0.3817787
1 TrueBit(TRU1) į HUF
Ft76.8426793
1 TrueBit(TRU1) į CZK
4.7688046
1 TrueBit(TRU1) į KWD
د.ك0.06972605
1 TrueBit(TRU1) į ILS
0.7589852
1 TrueBit(TRU1) į AOA
Kz209.1575751
1 TrueBit(TRU1) į BHD
.د.ب0.08618597
1 TrueBit(TRU1) į BMD
$0.22861
1 TrueBit(TRU1) į DKK
kr1.4585318
1 TrueBit(TRU1) į HNL
L5.9918681
1 TrueBit(TRU1) į MUR
10.401755
1 TrueBit(TRU1) į NAD
$4.0189638
1 TrueBit(TRU1) į NOK
kr2.2700973
1 TrueBit(TRU1) į NZD
$0.3840648
1 TrueBit(TRU1) į PAB
B/.0.22861
1 TrueBit(TRU1) į PGK
K0.9693064
1 TrueBit(TRU1) į QAR
ر.ق0.8321404
1 TrueBit(TRU1) į RSD
дин.22.8975776

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TrueBit

Kiek TrueBit(TRU1) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRU1 kaina USD valiuta yra 0.22861USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRU1 į USD kaina?
Dabartinė TRU1 kaina USD valiuta yra $ 0.22861. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TrueBit rinkos kapitalizacija?
TRU1 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRU1 apyvartoje?
TRU1 apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRU1 kaina?
TRU1 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.28765448USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRU1 kaina?
TRU1 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07112770232330422USD.
Kokia yra TRU1 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRU1 yra $ 60.08KUSD.
Ar TRU1 kaina šiais metais kils?
TRU1 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRU1 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:17:29(UTC+8)

TrueBit (TRU1) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
