TrueBit (TRU1) realiojo laiko kaina yra $ 0.22861. Per pastarąsias 24 valandas TRU1 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.21773 iki aukščiausios $ 0.23058 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRU1 kaina yra $ 1.28765448, o žemiausia – $ 0.07112770232330422.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRU1 per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TrueBit (TRU1) rinkos informacija
Dabartinė TrueBit rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.08K. TRU1 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
TrueBit (TRU1) kainos istorija USD
Stebėkite TrueBit kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0007569
-0.33%
30 dienų
$ +0.00793
+3.59%
60 dienų
$ +0.07012
+44.24%
90 dienų
$ +0.09507
+71.19%
TrueBit kainos pokytis šiandien
Šiandien TRU1 užfiksuotas $ -0.0007569 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TrueBit 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00793 (+3.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TrueBit 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRU1 rodiklis pasikeitė $ +0.07012 (+44.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TrueBit 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.09507 (+71.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
TrueBit Protocol is a cryptocurrency initiative that’s bringing scalable computation to blockchains. They provide scalable off-chain computation for Ethereum using the TrueBit Protocol.
TrueBit kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TrueBit (TRU1) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TrueBit (TRU1) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TrueBit prognozes.
Supratimas apie TrueBit (TRU1) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRU1išsamią tokeno tokenomiką dabar!
