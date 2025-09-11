OrdinalsBot (TRIO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0952. Per pastarąsias 24 valandas TRIO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0931 iki aukščiausios $ 0.123 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRIO kaina yra $ 6.064342935810972, o žemiausia – $ 0.044038487478398856.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRIO per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – -8.70%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
OrdinalsBot (TRIO) rinkos informacija
No.4103
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 102.31K
$ 102.31K$ 102.31K
$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M
0.00
0.00 0.00
21,000,000
21,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
0.00%
BRC20
Dabartinė OrdinalsBot rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 102.31K. TRIO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.00M
OrdinalsBot (TRIO) kainos istorija USD
Stebėkite OrdinalsBot kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.009093
-8.70%
30 dienų
$ -0.1124
-54.15%
60 dienų
$ -0.6028
-86.37%
90 dienų
$ -0.3528
-78.75%
OrdinalsBot kainos pokytis šiandien
Šiandien TRIO užfiksuotas $ -0.009093 (-8.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
OrdinalsBot 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1124 (-54.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
OrdinalsBot 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRIO rodiklis pasikeitė $ -0.6028 (-86.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
OrdinalsBot 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.3528 (-78.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OrdinalsBot (TRIO) pokyčius?
OrdinalsBot is building the essential infrastructure for Bitcoin's emerging data economy, unleashed by Ordinals and fungible inscription standards such as BRC20 and Runes. OrdinalsBot provides the tools and infrastructure required to inscribe data, media, and complex digital assets directly onto satoshis, transforming Bitcoin into a thriving ecosystem of decentralized applications and immutable on-chain records.
OrdinalsBot galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OrdinalsBot investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TRIOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie OrdinalsBot mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OrdinalsBot, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
OrdinalsBot kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos OrdinalsBot (TRIO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OrdinalsBot (TRIO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OrdinalsBot prognozes.
Supratimas apie OrdinalsBot (TRIO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRIOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti OrdinalsBot (TRIO)
Ieškote, kaip nusipirkti OrdinalsBot? Viskas paprasta ir patogu! OrdinalsBot lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.