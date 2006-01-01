OriginTrail (TRAC) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieOriginTrail (TRAC), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
OriginTrail (TRAC) Informacija

OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide.

Oficiali svetainė:
https://origintrail.io/
Baltoji knyga:
https://origintrail.io/ecosystem/whitepaper
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f

OriginTrail (TRAC) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius OriginTrail (TRAC) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 190.30M
$ 190.30M
Bendra pasiūla:
$ 500.00M
$ 500.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 500.00M
$ 500.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 190.30M
$ 190.30M
Visų laikų rekordas:
$ 0.595
$ 0.595
Visų laikų minimumas:
$ 0.00378464362016
$ 0.00378464362016
Dabartinė kaina:
$ 0.3806
$ 0.3806

OriginTrail (TRAC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti OriginTrail (TRAC) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TRAC tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TRAC tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TRAC tokenomiką, galite peržiūrėti TRAC tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti TRAC

Norite įtraukti OriginTrail (TRAC) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius TRAC pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

OriginTrail (TRAC) Kainų istorija

TRAC kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

TRAC kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda TRAC? Mūsų TRAC kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.