Šiandienos TOWER Ecosystem (TOWER) tiesioginė kaina yra $ 0.0005683, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 0.52%. Dabartinis TOWER į USD konversijos rodiklis yra $ 0.0005683 už TOWER.
TOWER Ecosystem šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą --, o apyvartoje yra -- TOWER. Per pastarąsias 24 valandas TOWER prekyba svyravo tarp $ 0.0005587 (žemiausios) ir $ 0.0006003 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra --, o visų laikų žemiausia – --.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip TOWER judėjo +0.45% per pastarąją valandą ir -16.41% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 62.71K.
Dabartinė TOWER Ecosystem rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.71K. TOWER apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.68M
Stebėkite TOWER Ecosystem kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.000002962
|-0.52%
|30 dienų
|$ -0.0003698
|-39.43%
|60 dienų
|$ -0.0005352
|-48.51%
|90 dienų
|$ -0.0013897
|-70.98%
Šiandien TOWER užfiksuotas $ -0.000002962 (-0.52%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0003698 (-39.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TOWER rodiklis pasikeitė $ -0.0005352 (-48.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0013897 (-70.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TOWER Ecosystem (TOWER) pokyčius?
Peržiūrėkite TOWER Ecosystem kainų istorijos puslapį dabar.
2040 m. TOWER Ecosystem kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.
TOWER pirkimas MEXC platformoje yra greitas ir patogus pradedantiesiems. Prekiauti galite pradėti iš karto, kai atliksite pirmąjį pirkimą.
TOWER Ecosystem nuosavybė leidžia jums atverti daugiau galimybių, susijusių su pirkimu ir laikymu. Galite prekiauti BTC šimtuose rinkų, gauti pasyvų atlygį naudodamiesi lanksčiais statymo ir taupymo produktais arba pasinaudoti profesionaliais prekybos įrankiais, kad padidintumėte savo turtą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalus, patyręs investuotojas, MEXC leidžia lengvai maksimaliai padidinti savo kriptovaliutų potencialą. Žemiau pateikiami keturi geriausi būdai, kaip galite maksimaliai išnaudoti savo Bitcoin tokenus
Pirkimas TOWER Ecosystem (TOWER) MEXC svetainėje reiškia didesnę vertę už savo pinigus. Būdama viena iš mažiausius mokesčius taikančių kriptovaliutų platformų rinkoje, MEXC padeda sumažinti išlaidas nuo pat pirmosios prekybos.
Peržiūrėk konkurencingus MEXC prekybos mokesčius
Be to, galite prekiauti pasirinktais Spot tokenais be jokių mokesčių per MEXC „Zero Fee Fest“.
TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.
Išsamesnei TOWER Ecosystem analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
