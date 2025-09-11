TOP Network (TOP) realiojo laiko kaina yra $ 0.000096. Per pastarąsias 24 valandas TOP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000096 iki aukščiausios $ 0.0000974 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TOP kaina yra $ 0.036536170624, o žemiausia – $ 0.000085025143923373.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TOP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TOP Network (TOP) rinkos informacija
No.2033
$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M
$ 40.05K
$ 40.05K$ 40.05K
$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M
14.40B
14.40B 14.40B
20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000
TOP
Dabartinė TOP Network rinkos kapitalizacija yra $ 1.38M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 40.05K. TOP apyvartoje yra 14.40B vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.92M
TOP Network (TOP) kainos istorija USD
Stebėkite TOP Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ 0
0.00%
60 dienų
$ -0.0000016
-1.64%
90 dienų
$ -0.0000602
-38.55%
TOP Network kainos pokytis šiandien
Šiandien TOP užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TOP Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ 0 (0.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TOP Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TOP rodiklis pasikeitė $ -0.0000016 (-1.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TOP Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000602 (-38.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value.
Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem.
To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.
TOP Network kainos prognozė (USD)
Supratimas apie TOP Network (TOP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TOPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TOP Network (TOP)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.