TOP Network kaina(TOP)

$0.000096
$0.000096$0.000096
TOP Network (TOP) kainos grafikas realiu laiku
$ 0.000096
$ 0.000096$ 0.000096
$ 0.0000974
$ 0.0000974$ 0.0000974
$ 0.000096
$ 0.000096$ 0.000096

$ 0.0000974
$ 0.0000974$ 0.0000974

$ 0.036536170624
$ 0.036536170624$ 0.036536170624

$ 0.000085025143923373
$ 0.000085025143923373$ 0.000085025143923373

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

TOP Network (TOP) realiojo laiko kaina yra $ 0.000096. Per pastarąsias 24 valandas TOP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000096 iki aukščiausios $ 0.0000974 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TOP kaina yra $ 0.036536170624, o žemiausia – $ 0.000085025143923373.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TOP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 40.05K
$ 40.05K$ 40.05K

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

14.40B
14.40B 14.40B

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

Dabartinė TOP Network rinkos kapitalizacija yra $ 1.38M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 40.05K. TOP apyvartoje yra 14.40B vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.92M

TOP Network (TOP) kainos istorija USD

Stebėkite TOP Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ 00.00%
60 dienų$ -0.0000016-1.64%
90 dienų$ -0.0000602-38.55%
TOP Network kainos pokytis šiandien

Šiandien TOP užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TOP Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ 0 (0.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TOP Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TOP rodiklis pasikeitė $ -0.0000016 (-1.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TOP Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000602 (-38.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TOP Network (TOP) pokyčius?

Peržiūrėkite TOP Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TOP Network (TOP)

TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.

TOP Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TOP Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti TOPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TOP Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TOP Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kiek kainuos TOP Network (TOP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TOP Network (TOP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TOP Network prognozes.

Peržiūrėkite TOP Network kainos prognozę dabar!

Supratimas apie TOP Network (TOP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TOPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Ieškote, kaip nusipirkti TOP Network? Viskas paprasta ir patogu! TOP Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

1 TOP Network(TOP) į VND
2.52624
1 TOP Network(TOP) į AUD
A$0.00014496
1 TOP Network(TOP) į GBP
0.00007008
1 TOP Network(TOP) į EUR
0.0000816
1 TOP Network(TOP) į USD
$0.000096
1 TOP Network(TOP) į MYR
RM0.00040512
1 TOP Network(TOP) į TRY
0.00396288
1 TOP Network(TOP) į JPY
¥0.014112
1 TOP Network(TOP) į ARS
ARS$0.136752
1 TOP Network(TOP) į RUB
0.00811104
1 TOP Network(TOP) į INR
0.00847488
1 TOP Network(TOP) į IDR
Rp1.57377024
1 TOP Network(TOP) į KRW
0.133704
1 TOP Network(TOP) į PHP
0.00549696
1 TOP Network(TOP) į EGP
￡E.0.00462336
1 TOP Network(TOP) į BRL
R$0.0005184
1 TOP Network(TOP) į CAD
C$0.00013248
1 TOP Network(TOP) į BDT
0.0116928
1 TOP Network(TOP) į NGN
0.14479584
1 TOP Network(TOP) į COP
$0.37646976
1 TOP Network(TOP) į ZAR
R.0.00168096
1 TOP Network(TOP) į UAH
0.00396288
1 TOP Network(TOP) į VES
Bs0.014976
1 TOP Network(TOP) į CLP
$0.092256
1 TOP Network(TOP) į PKR
Rs0.02726496
1 TOP Network(TOP) į KZT
0.05175168
1 TOP Network(TOP) į THB
฿0.0030528
1 TOP Network(TOP) į TWD
NT$0.00291456
1 TOP Network(TOP) į AED
د.إ0.00035232
1 TOP Network(TOP) į CHF
Fr0.00007584
1 TOP Network(TOP) į HKD
HK$0.00074688
1 TOP Network(TOP) į AMD
֏0.03668256
1 TOP Network(TOP) į MAD
.د.م0.00086688
1 TOP Network(TOP) į MXN
$0.00178656
1 TOP Network(TOP) į SAR
ريال0.00036
1 TOP Network(TOP) į PLN
0.00034944
1 TOP Network(TOP) į RON
лв0.00041568
1 TOP Network(TOP) į SEK
kr0.00089856
1 TOP Network(TOP) į BGN
лв0.00016032
1 TOP Network(TOP) į HUF
Ft0.03229056
1 TOP Network(TOP) į CZK
0.00200352
1 TOP Network(TOP) į KWD
د.ك0.00002928
1 TOP Network(TOP) į ILS
0.00031872
1 TOP Network(TOP) į AOA
Kz0.08751072
1 TOP Network(TOP) į BHD
.د.ب0.000036192
1 TOP Network(TOP) į BMD
$0.000096
1 TOP Network(TOP) į DKK
kr0.00061248
1 TOP Network(TOP) į HNL
L0.00251616
1 TOP Network(TOP) į MUR
0.00437376
1 TOP Network(TOP) į NAD
$0.00168768
1 TOP Network(TOP) į NOK
kr0.00095424
1 TOP Network(TOP) į NZD
$0.00016128
1 TOP Network(TOP) į PAB
B/.0.000096
1 TOP Network(TOP) į PGK
K0.00040704
1 TOP Network(TOP) į QAR
ر.ق0.00034944
1 TOP Network(TOP) į RSD
дин.0.00961824

Išsamesnei TOP Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali TOP Network svetainė
Kiek TOP Network(TOP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TOP kaina USD valiuta yra 0.000096USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TOP į USD kaina?
Dabartinė TOP kaina USD valiuta yra $ 0.000096. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TOP Network rinkos kapitalizacija?
TOP rinkos kapitalizacija yra $ 1.38MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TOP apyvartoje?
TOP apyvartoje yra 14.40BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TOP kaina?
TOP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.036536170624USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TOP kaina?
TOP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000085025143923373USD.
Kokia yra TOP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TOP yra $ 40.05KUSD.
Ar TOP kaina šiais metais kils?
TOP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TOP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).
September 11, 2025

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin'apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).
September 11, 2025

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra" ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

