My Neighbor Alice logotipas

My Neighbor Alice kaina(ALICE)

1 ALICE į USD – tiesioginė kaina:

$0.3801
$0.3801$0.3801
-0.67%1D
USD
My Neighbor Alice (ALICE) kainos grafikas realiu laiku
My Neighbor Alice (ALICE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3671
$ 0.3671$ 0.3671
24 val. žemiausia
$ 0.3926
$ 0.3926$ 0.3926
24 val. aukščiausia

$ 0.3671
$ 0.3671$ 0.3671

$ 0.3926
$ 0.3926$ 0.3926

$ 42.55032036
$ 42.55032036$ 42.55032036

$ 0.3139154720406003
$ 0.3139154720406003$ 0.3139154720406003

+0.13%

-0.67%

+5.67%

+5.67%

My Neighbor Alice (ALICE) realiojo laiko kaina yra $ 0.3801. Per pastarąsias 24 valandas ALICE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3671 iki aukščiausios $ 0.3926 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALICE kaina yra $ 42.55032036, o žemiausia – $ 0.3139154720406003.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALICE per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -0.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

My Neighbor Alice (ALICE) rinkos informacija

No.684

$ 37.93M
$ 37.93M$ 37.93M

$ 652.05K
$ 652.05K$ 652.05K

$ 38.01M
$ 38.01M$ 38.01M

99.80M
99.80M 99.80M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Dabartinė My Neighbor Alice rinkos kapitalizacija yra $ 37.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 652.05K. ALICE apyvartoje yra 99.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 38.01M

My Neighbor Alice (ALICE) kainos istorija USD

Stebėkite My Neighbor Alice kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002564-0.67%
30 dienų$ -0.0186-4.67%
60 dienų$ -0.064-14.42%
90 dienų$ -0.0244-6.04%
My Neighbor Alice kainos pokytis šiandien

Šiandien ALICE užfiksuotas $ -0.002564 (-0.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

My Neighbor Alice 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0186 (-4.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

My Neighbor Alice 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALICE rodiklis pasikeitė $ -0.064 (-14.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

My Neighbor Alice 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0244 (-6.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir My Neighbor Alice (ALICE) pokyčius?

Peržiūrėkite My Neighbor Alice kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra My Neighbor Alice (ALICE)

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

My Neighbor Alice galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų My Neighbor Alice investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ALICEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie My Neighbor Alice mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti My Neighbor Alice, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

My Neighbor Alice kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos My Neighbor Alice (ALICE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų My Neighbor Alice (ALICE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes My Neighbor Alice prognozes.

Peržiūrėkite My Neighbor Alice kainos prognozę dabar!

My Neighbor Alice (ALICE) Tokenomika

Supratimas apie My Neighbor Alice (ALICE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALICEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti My Neighbor Alice (ALICE)

Ieškote, kaip nusipirkti My Neighbor Alice? Viskas paprasta ir patogu! My Neighbor Alice lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

My Neighbor Alice išteklius

Išsamesnei My Neighbor Alice analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali My Neighbor Alice svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie My Neighbor Alice

Kiek My Neighbor Alice(ALICE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALICE kaina USD valiuta yra 0.3801USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALICE į USD kaina?
Dabartinė ALICE kaina USD valiuta yra $ 0.3801. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra My Neighbor Alice rinkos kapitalizacija?
ALICE rinkos kapitalizacija yra $ 37.93MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALICE apyvartoje?
ALICE apyvartoje yra 99.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALICE kaina?
ALICE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 42.55032036USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALICE kaina?
ALICE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.3139154720406003USD.
Kokia yra ALICE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALICE yra $ 652.05KUSD.
Ar ALICE kaina šiais metais kils?
ALICE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALICE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
My Neighbor Alice (ALICE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

