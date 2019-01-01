TOP Network (TOP) Tokenomika
TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.
TOP Network (TOP) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius TOP Network (TOP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
TOP Network (TOP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti TOP Network (TOP) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TOP tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek TOP tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate TOP tokenomiką, galite peržiūrėti TOP tokeno kainą realiuoju laiku!
TOP Network (TOP) Kainų istorija
TOP kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
TOP kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda TOP? Mūsų TOP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
