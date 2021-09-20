TON

Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

VardasTON

ReitingasNo.22

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0018%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)5.40%

Cirkuliuojantis kiekis2,544,993,018.652334

Maksimali pasiūla

Bendra pasiūla5,141,330,948.457053

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas8.235022765920782,2024-06-15

Mažiausia kaina0.39061681567469,2021-09-20

Vieša blokų grandinėTONCOIN

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...