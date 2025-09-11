Daugiau apie TKO

TKO Kainos informacija

TKO Baltoji knyga

TKO Oficiali svetainė

TKO Tokenomika

TKO Kainų prognozė

TKO Istorija

TKO pirkimo vadovas

TKOvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

TKO Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Toko Token logotipas

Toko Token kaina(TKO)

1 TKO į USD – tiesioginė kaina:

$0.1888
$0.1888$0.1888
+0.37%1D
USD
Toko Token (TKO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:48:57(UTC+8)

Toko Token (TKO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1851
$ 0.1851$ 0.1851
24 val. žemiausia
$ 0.1941
$ 0.1941$ 0.1941
24 val. aukščiausia

$ 0.1851
$ 0.1851$ 0.1851

$ 0.1941
$ 0.1941$ 0.1941

$ 4.98934755
$ 4.98934755$ 4.98934755

$ 0.11167922761680911
$ 0.11167922761680911$ 0.11167922761680911

-0.11%

+0.37%

+2.94%

+2.94%

Toko Token (TKO) realiojo laiko kaina yra $ 0.1888. Per pastarąsias 24 valandas TKO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1851 iki aukščiausios $ 0.1941 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TKO kaina yra $ 4.98934755, o žemiausia – $ 0.11167922761680911.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TKO per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – +0.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Toko Token (TKO) rinkos informacija

No.735

$ 31.95M
$ 31.95M$ 31.95M

$ 239.51K
$ 239.51K$ 239.51K

$ 94.40M
$ 94.40M$ 94.40M

169.20M
169.20M 169.20M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

495,659,866.66
495,659,866.66 495,659,866.66

33.84%

BSC

Dabartinė Toko Token rinkos kapitalizacija yra $ 31.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 239.51K. TKO apyvartoje yra 169.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 495659866.66. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 94.40M

Toko Token (TKO) kainos istorija USD

Stebėkite Toko Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000696+0.37%
30 dienų$ +0.0259+15.89%
60 dienų$ +0.0369+24.29%
90 dienų$ +0.0575+43.79%
Toko Token kainos pokytis šiandien

Šiandien TKO užfiksuotas $ +0.000696 (+0.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Toko Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0259 (+15.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Toko Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TKO rodiklis pasikeitė $ +0.0369 (+24.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Toko Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0575 (+43.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Toko Token (TKO) pokyčius?

Peržiūrėkite Toko Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Toko Token (TKO)

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

Toko Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Toko Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TKOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Toko Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Toko Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Toko Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Toko Token (TKO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Toko Token (TKO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Toko Token prognozes.

Peržiūrėkite Toko Token kainos prognozę dabar!

Toko Token (TKO) Tokenomika

Supratimas apie Toko Token (TKO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TKOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Toko Token (TKO)

Ieškote, kaip nusipirkti Toko Token? Viskas paprasta ir patogu! Toko Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TKO į vietos valiutas

1 Toko Token(TKO) į VND
4,968.272
1 Toko Token(TKO) į AUD
A$0.285088
1 Toko Token(TKO) į GBP
0.137824
1 Toko Token(TKO) į EUR
0.16048
1 Toko Token(TKO) į USD
$0.1888
1 Toko Token(TKO) į MYR
RM0.796736
1 Toko Token(TKO) į TRY
7.793664
1 Toko Token(TKO) į JPY
¥27.7536
1 Toko Token(TKO) į ARS
ARS$268.9456
1 Toko Token(TKO) į RUB
15.951712
1 Toko Token(TKO) į INR
16.667264
1 Toko Token(TKO) į IDR
Rp3,095.081472
1 Toko Token(TKO) į KRW
262.9512
1 Toko Token(TKO) į PHP
10.810688
1 Toko Token(TKO) į EGP
￡E.9.092608
1 Toko Token(TKO) į BRL
R$1.01952
1 Toko Token(TKO) į CAD
C$0.260544
1 Toko Token(TKO) į BDT
22.99584
1 Toko Token(TKO) į NGN
284.765152
1 Toko Token(TKO) į COP
$740.390528
1 Toko Token(TKO) į ZAR
R.3.305888
1 Toko Token(TKO) į UAH
7.793664
1 Toko Token(TKO) į VES
Bs29.4528
1 Toko Token(TKO) į CLP
$181.4368
1 Toko Token(TKO) į PKR
Rs53.621088
1 Toko Token(TKO) į KZT
101.778304
1 Toko Token(TKO) į THB
฿6.00384
1 Toko Token(TKO) į TWD
NT$5.731968
1 Toko Token(TKO) į AED
د.إ0.692896
1 Toko Token(TKO) į CHF
Fr0.149152
1 Toko Token(TKO) į HKD
HK$1.468864
1 Toko Token(TKO) į AMD
֏72.142368
1 Toko Token(TKO) į MAD
.د.م1.704864
1 Toko Token(TKO) į MXN
$3.513568
1 Toko Token(TKO) į SAR
ريال0.708
1 Toko Token(TKO) į PLN
0.687232
1 Toko Token(TKO) į RON
лв0.817504
1 Toko Token(TKO) į SEK
kr1.767168
1 Toko Token(TKO) į BGN
лв0.315296
1 Toko Token(TKO) į HUF
Ft63.504768
1 Toko Token(TKO) į CZK
3.940256
1 Toko Token(TKO) į KWD
د.ك0.057584
1 Toko Token(TKO) į ILS
0.626816
1 Toko Token(TKO) į AOA
Kz172.104416
1 Toko Token(TKO) į BHD
.د.ب0.0711776
1 Toko Token(TKO) į BMD
$0.1888
1 Toko Token(TKO) į DKK
kr1.204544
1 Toko Token(TKO) į HNL
L4.948448
1 Toko Token(TKO) į MUR
8.601728
1 Toko Token(TKO) į NAD
$3.319104
1 Toko Token(TKO) į NOK
kr1.876672
1 Toko Token(TKO) į NZD
$0.317184
1 Toko Token(TKO) į PAB
B/.0.1888
1 Toko Token(TKO) į PGK
K0.800512
1 Toko Token(TKO) į QAR
ر.ق0.687232
1 Toko Token(TKO) į RSD
дин.18.915872

Toko Token išteklius

Išsamesnei Toko Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Toko Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Toko Token

Kiek Toko Token(TKO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TKO kaina USD valiuta yra 0.1888USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TKO į USD kaina?
Dabartinė TKO kaina USD valiuta yra $ 0.1888. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Toko Token rinkos kapitalizacija?
TKO rinkos kapitalizacija yra $ 31.95MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TKO apyvartoje?
TKO apyvartoje yra 169.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TKO kaina?
TKO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.98934755USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TKO kaina?
TKO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.11167922761680911USD.
Kokia yra TKO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TKO yra $ 239.51KUSD.
Ar TKO kaina šiais metais kils?
TKO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TKO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:48:57(UTC+8)

Toko Token (TKO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

TKO-į-USD skaičiuoklė

Suma

TKO
TKO
USD
USD

1 TKO = 0.1888 USD

Prekiauti TKO

TKOUSDT
$0.1888
$0.1888$0.1888
+0.26%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis