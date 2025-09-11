Toko Token (TKO) realiojo laiko kaina yra $ 0.1888. Per pastarąsias 24 valandas TKO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1851 iki aukščiausios $ 0.1941 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TKO kaina yra $ 4.98934755, o žemiausia – $ 0.11167922761680911.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TKO per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – +0.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Toko Token (TKO) rinkos informacija
Dabartinė Toko Token rinkos kapitalizacija yra $ 31.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 239.51K. TKO apyvartoje yra 169.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 495659866.66. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 94.40M
Toko Token (TKO) kainos istorija USD
Stebėkite Toko Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000696
+0.37%
30 dienų
$ +0.0259
+15.89%
60 dienų
$ +0.0369
+24.29%
90 dienų
$ +0.0575
+43.79%
Toko Token kainos pokytis šiandien
Šiandien TKO užfiksuotas $ +0.000696 (+0.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Toko Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0259 (+15.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Toko Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TKO rodiklis pasikeitė $ +0.0369 (+24.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Toko Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0575 (+43.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Toko Token (TKO) pokyčius?
Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.
Toko Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Toko Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TKOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Toko Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Toko Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Toko Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Toko Token (TKO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Toko Token (TKO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Toko Token prognozes.
Supratimas apie Toko Token (TKO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TKOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Toko Token (TKO)
Ieškote, kaip nusipirkti Toko Token? Viskas paprasta ir patogu! Toko Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.