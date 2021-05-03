TKO

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

VardasTKO

ReitingasNo.744

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)2.30%

Cirkuliuojantis kiekis169,204,282.13841677

Maksimali pasiūla500,000,000

Bendra pasiūla495,659,866.66

Cirkuliacijos norma0.3384%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas4.98934755,2021-05-03

Mažiausia kaina0.11167922761680911,2025-04-07

Vieša blokų grandinėBSC

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...