Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieRibbita by Virtuals (TIBBIR), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Informacija

TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.

Oficiali svetainė:
https://app.virtuals.io/virtuals/18820
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/token/0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 195.62M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.00B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 195.62M
Visų laikų rekordas:
$ 0.2569
Visų laikų minimumas:
$ 0.000642086703739138
Dabartinė kaina:
$ 0.19562
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TIBBIR tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TIBBIR tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TIBBIR tokenomiką, galite peržiūrėti TIBBIR tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti TIBBIR

Norite įtraukti Ribbita by Virtuals (TIBBIR) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius TIBBIR pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Kainų istorija

TIBBIR kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

TIBBIR kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda TIBBIR? Mūsų TIBBIR kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

