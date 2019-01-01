MYX Finance (MYX) Tokenomika

MYX Finance (MYX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMYX Finance (MYX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
MYX Finance (MYX) Informacija

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

Oficiali svetainė:
https://app.myx.finance
Baltoji knyga:
https://myxfinance.gitbook.io/myx
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/address/0xD82544bf0dfe8385eF8FA34D67e6e4940CC63e16

MYX Finance (MYX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius MYX Finance (MYX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.47B
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 197.11M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 12.53B
Visų laikų rekordas:
$ 19.98
Visų laikų minimumas:
$ 0.04671661054199852
Dabartinė kaina:
$ 12.5304
MYX Finance (MYX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti MYX Finance (MYX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MYX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MYX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MYX tokenomiką, galite peržiūrėti MYX tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti MYX

Norite įtraukti MYX Finance (MYX) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius MYX pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

MYX Finance (MYX) Kainų istorija

MYX kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

MYX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MYX? Mūsų MYX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

