TFUEL (TFUEL) kainos grafikas realiu laiku
TFUEL (TFUEL) kainos informacija (USD)

TFUEL (TFUEL) realiojo laiko kaina yra $ 0.03543. Per pastarąsias 24 valandas TFUEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03446 iki aukščiausios $ 0.0359 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TFUEL kaina yra $ 0.68071584, o žemiausia – $ 0.000889723475662.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TFUEL per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TFUEL (TFUEL) rinkos informacija

$ 250.33M
$ 250.33M$ 250.33M

$ 196.48K
$ 196.48K$ 196.48K

$ 250.33M
$ 250.33M$ 250.33M

7.07B
7.07B 7.07B

7,065,538,885
7,065,538,885 7,065,538,885

Dabartinė TFUEL rinkos kapitalizacija yra $ 250.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 196.48K. TFUEL apyvartoje yra 7.07B vienetų, o bendras kiekis siekia 7065538885. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 250.33M

TFUEL (TFUEL) kainos istorija USD

Stebėkite TFUEL kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000177+0.05%
30 dienų$ -0.00177-4.76%
60 dienų$ -0.00148-4.01%
90 dienų$ +0.003+9.25%
TFUEL kainos pokytis šiandien

Šiandien TFUEL užfiksuotas $ +0.0000177 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TFUEL 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00177 (-4.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TFUEL 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TFUEL rodiklis pasikeitė $ -0.00148 (-4.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TFUEL 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.003 (+9.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TFUEL (TFUEL) pokyčius?

Peržiūrėkite TFUEL kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TFUEL (TFUEL)

Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network.

TFUEL galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TFUEL investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti TFUELstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TFUEL mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TFUEL, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TFUEL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TFUEL (TFUEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TFUEL (TFUEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TFUEL prognozes.

TFUEL (TFUEL) Tokenomika

Supratimas apie TFUEL (TFUEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TFUELišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TFUEL (TFUEL)

Ieškote, kaip nusipirkti TFUEL? Viskas paprasta ir patogu! TFUEL lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Išsamesnei TFUEL analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

TFUEL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TFUEL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
TFUEL (TFUEL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin'apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra" ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

