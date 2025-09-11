TFUEL (TFUEL) realiojo laiko kaina yra $ 0.03543. Per pastarąsias 24 valandas TFUEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03446 iki aukščiausios $ 0.0359 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TFUEL kaina yra $ 0.68071584, o žemiausia – $ 0.000889723475662.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TFUEL per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TFUEL (TFUEL) rinkos informacija
$ 250.33M
$ 196.48K
$ 250.33M
7.07B
7,065,538,885
Dabartinė TFUEL rinkos kapitalizacija yra $ 250.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 196.48K. TFUEL apyvartoje yra 7.07B vienetų, o bendras kiekis siekia 7065538885. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 250.33M
TFUEL (TFUEL) kainos istorija USD
Stebėkite TFUEL kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000177
+0.05%
30 dienų
$ -0.00177
-4.76%
60 dienų
$ -0.00148
-4.01%
90 dienų
$ +0.003
+9.25%
TFUEL kainos pokytis šiandien
Šiandien TFUEL užfiksuotas $ +0.0000177 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TFUEL 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00177 (-4.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TFUEL 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TFUEL rodiklis pasikeitė $ -0.00148 (-4.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TFUEL 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.003 (+9.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TFUEL (TFUEL) pokyčius?
Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network.
TFUEL kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TFUEL (TFUEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TFUEL (TFUEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TFUEL prognozes.
Supratimas apie TFUEL (TFUEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TFUELišsamią tokeno tokenomiką dabar!
