Tectum Cash kaina(TCT)
Šiandienos Tectum Cash (TCT) tiesioginė kaina yra $ 0.077, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 3.75%. Dabartinis TCT į USD konversijos rodiklis yra $ 0.077 už TCT.
Tectum Cash šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #4190 vietą $ 0.00, o apyvartoje yra 0.00 TCT. Per pastarąsias 24 valandas TCT prekyba svyravo tarp $ 0.0703 (žemiausios) ir $ 0.1753 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 0.2010723330700808, o visų laikų žemiausia – $ 0.14794692498366946.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip TCT judėjo -4.59% per pastarąją valandą ir -3.75% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 412.30K.
Dabartinė Tectum Cash rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 412.30K. TCT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.70M
Stebėkite Tectum Cash kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.003
|-3.75%
|30 dienų
|$ -0.003
|-3.75%
|60 dienų
|$ -0.003
|-3.75%
|90 dienų
|$ -0.003
|-3.75%
Šiandien TCT užfiksuotas $ -0.003 (-3.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.003 (-3.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TCT rodiklis pasikeitė $ -0.003 (-3.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003 (-3.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tectum Cash (TCT) pokyčius?
Peržiūrėkite Tectum Cash kainų istorijos puslapį dabar.
2040 m. Tectum Cash kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.
TCT (Tectum Cash Token) is the utility and governance token of the Tectum ecosystem. It gives holders access to exclusive benefits-rewards, premium tools, early access, and decision-making power.
Išsamesnei Tectum Cash analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|12-04 09:24:58
|Sektoriaus naujienos
Crypto Market Rally Returns, ETF Capital Inflows Reach $1.1 Billion, Hitting a 7-Week High
|12-03 18:46:22
|Valiutų politika
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
|12-03 10:11:55
|Sektoriaus naujienos
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
|12-03 06:23:37
|Sektoriaus naujienos
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
|12-03 00:03:54
|Sektoriaus naujienos
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
|12-02 14:51:38
|Sektoriaus naujienos
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%
