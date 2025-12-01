TCT

TCT (Tectum Cash Token) is the utility and governance token of the Tectum ecosystem. It gives holders access to exclusive benefits-rewards, premium tools, early access, and decision-making power.

ReitingasNo.4013

Rinkos kapitalizacija$0,00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0,00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0,00%

Cirkuliuojantis kiekis0

Maksimali pasiūla100 000 000

Bendra pasiūla100 000 000

Cirkuliacijos norma0%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.2010723330700808,2025-12-01

Mažiausia kaina0.01358573175466157,2025-12-21

Vieša blokų grandinėETH

2025 m. apžvalga
