Turingbitchain (TBC) realiojo laiko kaina yra $ 11.322. Per pastarąsias 24 valandas TBC svyravo nuo žemiausios kainos $ 9.691 iki aukščiausios $ 11.425 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TBC kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TBC per pastarąją valandą pasikeitė -0.72%, per 24 valandas – +7.91%, o per pastarąsias 7 dienas – +50.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Turingbitchain (TBC) rinkos informacija
$ 120.35M
$ 120.35M
$ 953.42K
$ 953.42K
$ 1.61B
$ 1.61B
10.63M
10.63M
142,000,000
142,000,000
2024-02-15 00:00:00
TBC
Dabartinė Turingbitchain rinkos kapitalizacija yra $ 120.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 953.42K. TBC apyvartoje yra 10.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 142000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.61B
Turingbitchain (TBC) kainos istorija USD
Stebėkite Turingbitchain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.82992
+7.91%
30 dienų
$ +6.334
+126.98%
60 dienų
$ +9.144
+419.83%
90 dienų
$ +9.071
+402.97%
Turingbitchain kainos pokytis šiandien
Šiandien TBC užfiksuotas $ +0.82992 (+7.91%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Turingbitchain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +6.334 (+126.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Turingbitchain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TBC rodiklis pasikeitė $ +9.144 (+419.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Turingbitchain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +9.071 (+402.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Turingbitchain (TBC) pokyčius?
TBC is the smart contract layer of Bitcoin and also is the creator of the Bitcoin Virtual Machine (BVM) and has implemented a more scalable BTC layer2 solution based on BVM.
Turingbitchain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Turingbitchain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TBCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Turingbitchain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Turingbitchain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Turingbitchain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Turingbitchain (TBC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Turingbitchain (TBC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Turingbitchain prognozes.
Supratimas apie Turingbitchain (TBC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TBCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Turingbitchain (TBC)
Ieškote, kaip nusipirkti Turingbitchain? Viskas paprasta ir patogu! Turingbitchain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.