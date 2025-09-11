Daugiau apie TBC

Turingbitchain logotipas

Turingbitchain kaina(TBC)

1 TBC į USD – tiesioginė kaina:

$11.322
$11.322$11.322
+7.91%1D
USD
Turingbitchain (TBC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:13:54(UTC+8)

Turingbitchain (TBC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 9.691
$ 9.691$ 9.691
24 val. žemiausia
$ 11.425
$ 11.425$ 11.425
24 val. aukščiausia

$ 9.691
$ 9.691$ 9.691

$ 11.425
$ 11.425$ 11.425

-0.72%

+7.91%

+50.09%

+50.09%

Turingbitchain (TBC) realiojo laiko kaina yra $ 11.322. Per pastarąsias 24 valandas TBC svyravo nuo žemiausios kainos $ 9.691 iki aukščiausios $ 11.425 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TBC kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TBC per pastarąją valandą pasikeitė -0.72%, per 24 valandas – +7.91%, o per pastarąsias 7 dienas – +50.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Turingbitchain (TBC) rinkos informacija

$ 120.35M
$ 120.35M$ 120.35M

$ 953.42K
$ 953.42K$ 953.42K

$ 1.61B
$ 1.61B$ 1.61B

10.63M
10.63M 10.63M

142,000,000
142,000,000 142,000,000

2024-02-15 00:00:00

TBC

Dabartinė Turingbitchain rinkos kapitalizacija yra $ 120.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 953.42K. TBC apyvartoje yra 10.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 142000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.61B

Turingbitchain (TBC) kainos istorija USD

Stebėkite Turingbitchain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.82992+7.91%
30 dienų$ +6.334+126.98%
60 dienų$ +9.144+419.83%
90 dienų$ +9.071+402.97%
Turingbitchain kainos pokytis šiandien

Šiandien TBC užfiksuotas $ +0.82992 (+7.91%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Turingbitchain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +6.334 (+126.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Turingbitchain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TBC rodiklis pasikeitė $ +9.144 (+419.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Turingbitchain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +9.071 (+402.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Turingbitchain (TBC) pokyčius?

Peržiūrėkite Turingbitchain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Turingbitchain (TBC)

TBC is the smart contract layer of Bitcoin and also is the creator of the Bitcoin Virtual Machine (BVM) and has implemented a more scalable BTC layer2 solution based on BVM.

Turingbitchain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Turingbitchain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TBCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Turingbitchain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Turingbitchain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Turingbitchain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Turingbitchain (TBC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Turingbitchain (TBC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Turingbitchain prognozes.

Peržiūrėkite Turingbitchain kainos prognozę dabar!

Turingbitchain (TBC) Tokenomika

Supratimas apie Turingbitchain (TBC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TBCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Turingbitchain (TBC)

Ieškote, kaip nusipirkti Turingbitchain? Viskas paprasta ir patogu! Turingbitchain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TBC į vietos valiutas

1 Turingbitchain(TBC) į VND
297,938.43
1 Turingbitchain(TBC) į AUD
A$17.09622
1 Turingbitchain(TBC) į GBP
8.26506
1 Turingbitchain(TBC) į EUR
9.6237
1 Turingbitchain(TBC) į USD
$11.322
1 Turingbitchain(TBC) į MYR
RM47.77884
1 Turingbitchain(TBC) į TRY
467.37216
1 Turingbitchain(TBC) į JPY
¥1,664.334
1 Turingbitchain(TBC) į ARS
ARS$16,128.189
1 Turingbitchain(TBC) į RUB
956.709
1 Turingbitchain(TBC) į INR
997.92108
1 Turingbitchain(TBC) į IDR
Rp185,606.52768
1 Turingbitchain(TBC) į KRW
15,746.86404
1 Turingbitchain(TBC) į PHP
646.93908
1 Turingbitchain(TBC) į EGP
￡E.545.1543
1 Turingbitchain(TBC) į BRL
R$61.1388
1 Turingbitchain(TBC) į CAD
C$15.62436
1 Turingbitchain(TBC) į BDT
1,379.0196
1 Turingbitchain(TBC) į NGN
17,076.85938
1 Turingbitchain(TBC) į COP
$44,399.90232
1 Turingbitchain(TBC) į ZAR
R.198.02178
1 Turingbitchain(TBC) į UAH
467.37216
1 Turingbitchain(TBC) į VES
Bs1,766.232
1 Turingbitchain(TBC) į CLP
$10,880.442
1 Turingbitchain(TBC) į PKR
Rs3,215.56122
1 Turingbitchain(TBC) į KZT
6,103.46376
1 Turingbitchain(TBC) į THB
฿359.69994
1 Turingbitchain(TBC) į TWD
NT$343.6227
1 Turingbitchain(TBC) į AED
د.إ41.55174
1 Turingbitchain(TBC) į CHF
Fr8.94438
1 Turingbitchain(TBC) į HKD
HK$88.08516
1 Turingbitchain(TBC) į AMD
֏4,326.24942
1 Turingbitchain(TBC) į MAD
.د.م102.23766
1 Turingbitchain(TBC) į MXN
$210.47598
1 Turingbitchain(TBC) į SAR
ريال42.4575
1 Turingbitchain(TBC) į PLN
41.21208
1 Turingbitchain(TBC) į RON
лв49.13748
1 Turingbitchain(TBC) į SEK
kr105.8607
1 Turingbitchain(TBC) į BGN
лв18.90774
1 Turingbitchain(TBC) į HUF
Ft3,805.66386
1 Turingbitchain(TBC) į CZK
236.17692
1 Turingbitchain(TBC) į KWD
د.ك3.45321
1 Turingbitchain(TBC) į ILS
37.58904
1 Turingbitchain(TBC) į AOA
Kz10,358.61102
1 Turingbitchain(TBC) į BHD
.د.ب4.268394
1 Turingbitchain(TBC) į BMD
$11.322
1 Turingbitchain(TBC) į DKK
kr72.23436
1 Turingbitchain(TBC) į HNL
L296.74962
1 Turingbitchain(TBC) į MUR
515.151
1 Turingbitchain(TBC) į NAD
$199.04076
1 Turingbitchain(TBC) į NOK
kr112.42746
1 Turingbitchain(TBC) į NZD
$19.02096
1 Turingbitchain(TBC) į PAB
B/.11.322
1 Turingbitchain(TBC) į PGK
K48.00528
1 Turingbitchain(TBC) į QAR
ر.ق41.21208
1 Turingbitchain(TBC) į RSD
дин.1,134.01152

Turingbitchain išteklius

Išsamesnei Turingbitchain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Turingbitchain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Turingbitchain

Kiek Turingbitchain(TBC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TBC kaina USD valiuta yra 11.322USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TBC į USD kaina?
Dabartinė TBC kaina USD valiuta yra $ 11.322. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Turingbitchain rinkos kapitalizacija?
TBC rinkos kapitalizacija yra $ 120.35MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TBC apyvartoje?
TBC apyvartoje yra 10.63MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TBC kaina?
TBC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TBC kaina?
TBC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra TBC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TBC yra $ 953.42KUSD.
Ar TBC kaina šiais metais kils?
TBC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TBC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Turingbitchain (TBC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

TBC-į-USD skaičiuoklė

Suma

TBC
TBC
USD
USD

1 TBC = 11.322 USD

Prekiauti TBC

TBCUSDT
$11.322
$11.322$11.322
+7.41%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

