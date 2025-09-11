Tagger (TAG) realiojo laiko kaina yra $ 0.0006174. Per pastarąsias 24 valandas TAG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0006054 iki aukščiausios $ 0.0006314 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAG kaina yra $ 0.001269324579123412, o žemiausia – $ 0.000003724338181667.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAG per pastarąją valandą pasikeitė +0.50%, per 24 valandas – -0.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Tagger (TAG) rinkos informacija
No.501
$ 66.93M
$ 66.93M$ 66.93M
$ 54.47K
$ 54.47K$ 54.47K
$ 250.28M
$ 250.28M$ 250.28M
108.40B
108.40B 108.40B
405,380,800,000
405,380,800,000 405,380,800,000
BSC
Dabartinė Tagger rinkos kapitalizacija yra $ 66.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.47K. TAG apyvartoje yra 108.40B vienetų, o bendras kiekis siekia 405380800000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 250.28M
Tagger (TAG) kainos istorija USD
Stebėkite Tagger kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000005481
-0.88%
30 dienų
$ -0.0005638
-47.74%
60 dienų
$ +0.0000824
+15.40%
90 dienų
$ +0.0003545
+134.84%
Tagger kainos pokytis šiandien
Šiandien TAG užfiksuotas $ -0.000005481 (-0.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Tagger 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0005638 (-47.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Tagger 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TAG rodiklis pasikeitė $ +0.0000824 (+15.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Tagger 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0003545 (+134.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tagger (TAG) pokyčius?
A Decentralized AI Data Solutions Platform for Data Labeling, Collection, Management, and Trading.
