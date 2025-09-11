Tada (TADA) realiojo laiko kaina yra $ 0.002808. Per pastarąsias 24 valandas TADA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002751 iki aukščiausios $ 0.002921 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TADA kaina yra $ 0.48655235282912385, o žemiausia – $ 0.002465308263444803.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TADA per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -1.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Tada (TADA) rinkos informacija
$ 1.91M
$ 17.27K
$ 2.81M
681.94M
1,000,000,000
1,000,000,000
68.19%
EGLD
Dabartinė Tada rinkos kapitalizacija yra $ 1.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.27K. TADA apyvartoje yra 681.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.81M
Tada (TADA) kainos istorija USD
Stebėkite Tada kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00003382
-1.19%
30 dienų
$ -0.000345
-10.95%
60 dienų
$ -0.000964
-25.56%
90 dienų
$ -0.001375
-32.88%
Tada kainos pokytis šiandien
Šiandien TADA užfiksuotas $ -0.00003382 (-1.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Tada 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000345 (-10.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Tada 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TADA rodiklis pasikeitė $ -0.000964 (-25.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Tada 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001375 (-32.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tada (TADA) pokyčius?
Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community.
Tada galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tada investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tada, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Tada kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Tada (TADA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tada (TADA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tada prognozes.
Supratimas apie Tada (TADA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TADAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Tada (TADA)
Ieškote, kaip nusipirkti Tada? Viskas paprasta ir patogu! Tada lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
